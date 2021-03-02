Власники машини, котра везла крадений ліс – компаньйони Козира

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У публікації «Хто краде ліс» ми інформували про те, що 23 лютого державна лісова охорона ДП «Дрогобицьке лісове господарство» затримала вантажний автомобіль марки ГАЗ-66, в кузові якого виявлено лісопродукцію породи бук та граб, без відповідних документів на придбання та для перевезення вказаної лісопродукції. В кабіні даного автомобіля знаходились двоє чоловіків та знаряддя вчинення лісопорушення, а саме бензопилу марки «Хускварна». Один з чоловіків – Микола Лунишин, довірена особа кандидата на пост міського голови Трускавця Руслана Козира, колишній сільський голова с. Доброгостів.

Автомобіль ГАЗ-66 (номерний знак ВС 9550 В-І) є у співвласності Сергія Черняка та Ігоря Снітинського, компаньйонів Козира по господарській діяльності, а саме по мисливському господарстві «Тустань».

Машина, на котрій їхав крадений ліс і в якій знаходився партнер Козира, належить двом іншим партнерам Козира. А ліс призначався для «Арко». Про що це говорить?

По факту незаконної вирубки лісу відкрито кримінальне провадження № 12021141110000072 від 23.02.2021 р. за статтею 246, частина 1 (незаконна вирубка лісу). Воно внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (ЄДРДР).

Ця стаття регламентує, що незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду, – карається штрафом від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Істотною шкодою вважається така шкода, яка у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або інша істотна шкода, завдана навколишньому природному середовищу в частині забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів.

Вчинення цього злочину повторно або за попередньою змовою групою осіб, карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Вищевказані дії, вчинені у заповідниках або на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах, караються штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Якщо злочином було спричинено тяжкі наслідки, він карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Тяжкими наслідками вважаються такі наслідки, які у шістдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Даний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Вл. інф.

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