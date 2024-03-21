У Польщі експонують роботи модричанина Степана Бориславського

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2 мільйони за 2 роки – приблизно стільки вдалося зібрати за два роки війни та передати на ЗСУ завдяки мандрівній експозиції вишиваних ікон Степана Бориславського з Модрич. Один простий чоловік, не владоможець, не олігарх, зміг своїм талантом залучити допомоги для наших воїнів на суму два мільйони гривень. Це неймовірно, і модричани пишаються своїм односельчанином.

Староста с. Модричі, заступник міського голови Трускавця Мирон Флюнт організував зустріч з талановитим вишивальником, Заслуженим майстром народного мистецтва України Степаном Бориславським. Пропонуємо Вашій увазі бліц-інтерв`ю з митцем.

– Пане Степане, розкажіть коли почали вишивати і які були Ваші перші вишиті ікони?

– Я почав вишивати, коли мав 19 чи 20 років. Зараз мені вже 53, тож вишиваю більше тридцяти років.

Спочатку були серветки, інші дрібні речі, а потім перейшов до більшого. Моя перша ікона – Матері Божої Неустанної Помочі, яку я подарував у Житомир. Тоді мені було десь біля 30 років. Згодом я вишив ще не один такий образ. Зараз, до речі, теж вишиваю ікону Матері Божої Неустанної Помочі.

На одну ікону мені йде біля 2 місяців. Я розпочинаю вишивати 2-3 ікони водночас, так мені легше йде робота. Нитки підбираю по кольорах згідно з малюнком. Купую нитки у Львові.

Раніше я вишивав і портрети Шевченка, Франка, Лесі Українки, але зараз вишиваю виключно ікони. Найбільша ікона, яку я вишив – Тайна Вечеря (2,5 м довжини і 70 см ширини). Її я вишивав десь рік. Хрестик дрібненький, тому потрібен час.

У моїх планах ще вишити образи Хрещення Ісуса Христа та Воскресіння.

– Ви, напевно, багато молитеся?

– Ходжу до церкви щонеділі. Вдома молюся і зранку, і ввечері, і перед початком роботи. Тому Бог мені допомагає у моїх справах. А мама допомагає фінансово – з пенсії.

– Коли розпочали втілення в життя ідеї мандрівної експозиції Ваших вишитих ікон?

– Мандрівна експозиція моїх робіт розпочалася 22 червня 2022 року з виставки в краєзнавчому музеї «Дрогобиччина». Потім були інші музеї. Але ми назбирали небагато коштів, і вирішили, що більше грошей для ЗСУ можемо зібрати, організовуючи виставки по церквах.

Владика Самбірсько-Дрогобицької єпархії Ярослав Приріз та митрополит Львівський Ігор Возняк дали своє благословення на те, щоб виставка моїх вишиваних ікон мандрувала церквами краю. З червня по грудень ми їздили по містах та селах. Спочатку в Дрогобицького районі, потім у Львові, інших містах. А в грудні 2022 р. ми здійснили перший виїзд до Польщі.

Весь 2023 рік ця виставка діяла, було охоплено дуже багато храмів у різних єпархіях УГКЦ. У тому числі ми виставлялися у Трускавці, в церкві святого пророка Іллі. Зараз теж продовжуємо цю справу.

Щонеділі йде відкриття виставки в новій церкві, оголошують до якого часу буде виставка (до четверга чи п’ятниці), а потім готуємо переїзд на нове місце. І так мандруємо церквами.

– Дякую за розмову.

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До речі, зараз вишивані ікони Заслуженого майстра народного мистецтва України Степана Бориславського експонуються в Польщі. 10 березня – Краків, 17 березня – Вроцлав, у наступну неділю виставку прийматиме інше велике польське місто. Мета – збір коштів на потреби ЗСУ та потерпілих у війні, котру розвʼязала московія проти України.

В Кракові пожертва склала 5 310 злотих, 100 дол. США, 20 Євро і 2 150 гривень. У Вроцлаві – 7225 злотих і 20 Євро. Як бачимо, за перші два тижні в Польщі зібрано більше 120 тисяч гривень.

Завдяки волонтерам Дрогобицької станиці Братства ОУН-УПА (голова Тарас Метик) і БФ «Національний волонтер» (директор Тарас Гентош) виставку рукотворного Святого Письма у вишивках, сотворених руками Степана Бориславського, оглянули десятки тисяч людей.

В 2022 році (з серпня по грудень) виставка експонувалася в 20 храмах України та Польщі, зібрано 315 тис. 895 грн. За 2023 рік було зібрано 1 млн. 155 тис. 520 гривень. За 2022-2023 рр. на виставках робіт С. Бориславського загалом зібрано 1 млн. 471 тис. 415 грн., тобто майже півтора мільйона.

У 2023 році ікони Степана Бориславського оглянули вірні Львова, Жовківщини, Городоччини, Дрогобиччини, Стебника, Борислава, Моршина та ін. У Трускавці виставку експонували в церкві святого пророка Іллі з 26 лютого по 4 березня 2023 р. Всього в 2023 році зорганізовано 52 благодійні виставки (кожного тижня – виставка у іншому храмі). Окрім храмів роботи експонувалися і в реабілітаційних закладах, де відновлюються наші воїни та цивільні, котрі постраждали від війни.

У 2024 році експозиція вишиваних ікон Степана Бориславського продовжує мандрувати храмами Львівщини. В січні виставку оглянули парафіяни с. Літиня, с. Волоща, с. Грушів, с. Вороблевичі та селища Східниця на Дрогобиччині. У березні ікони Степана Бориславського помандрували до Польщі, про що йшлося вище.

Вишивані ікони Степана Бориславського – це копітка праця. Унікальна колекція вишиваних ікон складається з 14 стацій Хресної Дороги нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, ікон Господніх та Богородичних, ікон різних святих, образів із зображеннями різних сцен зі Святого Письма Старого та Нового Заповіту.

Спочатку Степан Бориславський наслідував отця Дмитра Блажейовського (1910-2011), але потім віднайшов свій власний стиль у вишиванні ікон. В цілому модричанин має в доробку понад 100 унікальних полотен, які створені з великою любовʼю до Бога і України. Їх пізнає Україна і світ, а ще вони служать допомогою для наших Воїнів Світла.

Митець продовжує творити. Так, коли ми зі старостою Модрич Мироном Флюнтом та начальницею відділу культури Трускавецької міської ради Тетяною Татомир відвідали його вдома, він якраз вишивав. Поважним гостям зрадів і пригостив кавою.

Степан Бориславський не тримає свої роботи в хаті, адже творить не лише для себе. Він творить для людей та для прослави Господа і Його Святої Церкви. Тож не дивно, що саме в церквах його ікони отримують друге дихання.

Влада села та громади в особі старости Модрич і заступника мера Трускавця Мирона Флюнта підтримує талановитого митця та пишається таким земляком, котрий з праці рук зміг зібрати для воїнів два мільйони гривень.

«Такі люди як Степан Бориславський, є гордістю Модрич, гордістю Трускавецької громади, гордістю України», – каже Мирон Флюнт.

Володимир Ключак

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