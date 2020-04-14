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Запрошуємо студентів і абітурієнтів Трускавця взяти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз – гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ. Наразі відкрито 7 номінацій:

– 17 000 грн. – https://kyiv.repair/soczialnaya-programma-scolarship-ot-scz-kiev-remont.html (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship – scholarship@kyiv.repair)

– 21 500 грн. – https://nadomu.kiev.ua/start-programmyi-scholarship-ot-kompanii-remont-na-domu.html (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@nadomu.kiev.ua)

– 20 000 грн. – https://renix.com.ua/scholarship/ (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@renix.com.ua)

– 44 000 грн. – https://www.lumident.kiev.ua/sotsialnaja-programma-scholarship (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@lumident.kiev.ua

– 30 000 грн. – https://i-fix.ua/education/ (запитання та роботи надсилати на пошту: Scholarship@i-fix.ua)

– 18 000 грн. – https://seoquick.com.ua/scholarship-ua/ (запитання та роботи надсилати на пошту: lily@scholarship.events або через форму зворотнього зв’язку)

– 500 EUR – https://wellcoinpay.com/scholarship-program/ (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@wellcoinpay.com).

Участь повністю безкоштовна. Ми оплачуємо навчання в усіх закладах, як приватних, так і державних, а також прагнемо знайти талановитих молодих спеціалістів.

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