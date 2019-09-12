Finance.ua запрошує студентів Трускавця до участі у Scholarship

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Сайт про фінанси Finance.ua запрошує студентів Трускавця до участі у всеукраїнській грантовій програмі Scholarship. Scholarship від Finance.ua – це соціальний конкурс для студентів по всій Україні. Участь у заході безкоштовна.

Переможець отримає грант на навчання у розмірі 18 000 гривень, а також можливість відвідати щорічну конференцію для спеціалістів з банківських технологій FinRetail 2019.

Роботи учасників оцінюватимуть головні редактори сайтів, які підвищують фінансову грамотність українців – Finance.ua та Minfin com ua, а також представники найбільшого банку країни “ПриватБанк”, МФО “Швидко Займ” та Всеукраїнської Асоціації Фінансових Компаній.

Початок конкурсу – 2 вересня 2019 року. Кінець прийому робіт – 1 листопада 2019 року. Урочисте нагородження відбудеться у рамках FinRetail 2019.

Finance.ua – це сайт про фінанси та банки, який прагне підвищувати фінансову грамотність жителів України.

Детальніше про правила участі, основні вимоги та виграш – на сайті Scholarship від Finance.ua https://finance.ua/ua/scholarship

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