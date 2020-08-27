Румунський бальнеологічний журнал опублікував статтю трускавецьких науковців

27.08.2020 | Filed under: Публікації

У підготовленому до друку румунському науковому бальнеологічному журналі «Balneo Research Journal» за вересень 2020 року опубліковано статтю «Perspectives on the use of electrostimulation with the device “VEB”® in the management of disorders related to COVID-19» авторства Валерія та Назарія Бабелюків, Ігоря Поповича, Тетяни Королишин, Галини Дубкової, Марти Ковбаснюк, Віктора Губицького, Володимира Кіхтана, Віри Мусієнко, Ірини Кириленко, Юрія Добровольського, Ігоря Корсунського, Радослава Мушкети, Валерія Жукова та Анатолія Гоженка. Про це повідомив один зі співавторів статті, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Ігор Попович. З 15 співавторів дев`ятеро – трускавчани.

Рецензентом статті виступив Константін Мунтеану з Румунської Бальнеологічної Асоціації. В статті йдеться про апарат «VEB», який може стати потужною зброєю у боротьбі з коронавірусом (деталі тут).

На жаль, Україна залишилася без жодного журналу з курортології, адже минулого року перестав виходити одеський журнал, а кількома роками раніше (2014) – журнал «Медична гідрогеологія та реабілітація», який редагувався у Трускавці. Тому для українських науковців є вкрай важливою публікація статті в науковій періодиці країни – члена Європейського Союзу.

Посилання на сторінку журналу «Balneo Research Journal» –  http://bioclima.ro/Journal.htm

Посилання на англомовну публікацію в цьому журналі про апарат «VEB» – http://bioclima.ro/Balneo361.pdf

Вл. інф.

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