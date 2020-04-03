З 4 квітня в області діятиме заборона на відвідування лісів

03.04.2020 | Filed under: Новини

Таке рішення було прийнято Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства та державними лісогосподарськими підприємствами також з метою недопущення виникнення пожеж в екосистемах області. Рішення прийняли з метою дотримання карантинних обмежень, пов’язаних із запобіганням розповсюдження коронавірусної інфекції, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території  України гострої респіраторної хвороби COVID-19».

Заборона діє на відвідування населенням лісових масивів, зон відпочинку на території держлісфонду, торфовищ, в’їзду до них транспортних засобів.

Набере чинності заборона з 4 квітня 2020 року і триватиме до до стабілізації епідеміологічної ситуації та на період високого та надзвичайно високого класів пожежної безпеки.

Працівники державної лісової охорони спільно з працівниками Національної поліції будуть проводити спільні патрулювання з метою контролю за дотриманням встановлених обмежень та притягувати порушників до встановленої законом відповідальності.

(Переглядів 1 , 7 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви