З 4 квітня в області діятиме заборона на відвідування лісів

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Таке рішення було прийнято Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства та державними лісогосподарськими підприємствами також з метою недопущення виникнення пожеж в екосистемах області. Рішення прийняли з метою дотримання карантинних обмежень, пов’язаних із запобіганням розповсюдження коронавірусної інфекції, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19».

Заборона діє на відвідування населенням лісових масивів, зон відпочинку на території держлісфонду, торфовищ, в’їзду до них транспортних засобів.

Набере чинності заборона з 4 квітня 2020 року і триватиме до до стабілізації епідеміологічної ситуації та на період високого та надзвичайно високого класів пожежної безпеки.

Працівники державної лісової охорони спільно з працівниками Національної поліції будуть проводити спільні патрулювання з метою контролю за дотриманням встановлених обмежень та притягувати порушників до встановленої законом відповідальності.

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