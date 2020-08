Про незадіяну зброю проти коронавірусу, яка рятує смертельно хворих

0 SHARES Share Tweet

/Метод порятунку важкохворих на COVID-19, долучений ВООЗ до протоколу лікування, ще майже 3 місяці тому пропонували українські вчені-дослідники/

Вітчизняні чиновники переплутали цитокінову бурю з бурею у склянці води

Головною причиною смерті від COVID-19, за словами вчених, є цитокінова буря, спровокована в організмі людини коронавірусом. Вгамувати її, себто цю бурю, можна, зокрема, підвищенням тонусу блукаючого нерва. А підвищує тонус блукаючого нерва електростимуляція, виконана через шкіру. Цей метод, до слова, Всесвітня організація охорони здоров’я вже включила до протоколу лікування. В Україні ця ефективна метода ще не використовується: очільники від медицини чекають на додаткові вказівки, боячись брати на себе відповідальність. Тож й не дивно, що 3 останні місяці були практично втрачені для порятунку людей. Адже українські вчені ще у травні зверталися до медичного керівництва країни з пропозицією використати їхній винахід для лікування смертельно хворих. Та про все по порядку.

Передісторія

У другому десятилітті ХХІ століття група західноукраїнських ентузіастів –учених з Чернівців і Трускавця, кожний із яких непересічна цікава особистість, – створили прилад VEB-1 і отримали на нього патент. Ідея та ініціатива належали інвестору Валерію БАБЕЛЮКУ, академіку Академії технологічних наук, головному лікарю одного із Трускавецьких санаторіїв, невропатологу і дипломованому сугестологу, який лікує людей безсловесним навіюванням, та ще й має ІІ дан з карате. Втілював ідею чернівецький розробник інженер-програміст Ігор КОРСУНСЬКИЙ. А загальне керівництво здійснював чернівчанин, тоді ще кандидат технічних наук, а нині вже доктор, викладач і керівник унікального науково-практичного семінару «Енергоінформаційні процеси: природа та методи захисту» Юрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

Довідка «Версій» про прилад VEB-1

ВЕБ-1 регулює роботу цілого організму людини, а точніше – виправляє спотворені з тієї чи іншої причини команди нервової системи до органів. Він також підвищує імунітет без шкідливого медикаментозного впливу на організм; спонукає організм до одужання й може використовуватися у польових та армійських умовах. А нещодавно був документально підтверджений його позитивний вплив на тонус вагуса і імунітет, які якраз знижені у важкохворих з коронавірусом.

Нині група ентузіастів, які працюють з VEB, розрослася: до неї додалися спеціалісти, які досліджують дію приладу різними методами і різним обладнанням, а також просувають його.

Навесні дослідники звернули увагу на можливості приладу щодо ефективної боротьби з коронавірусом. З’ясувалося: оскільки терапевтичним ефектом приладу VEB є стимуляція нервових центрів людини, він може прекрасно діяти і на блукаючий нерв. Медичну апробацію виконали у клінічно-лабораторному центрі санаторію «Молдова» (м. Трускавець) під керівництвом кандидата меднаук Ігоря Поповича.

«Життя багатьох важко хворих на COVID-19 можна врятувати»

Саме таку назву мала публікація від 26 травня нинішнього року трускавецького науковця Ігоря ПОПОВИЧА, академіка Академії технологічних наук, кандидата медичних наук, старшого наукового співробітника Міжнародної клініки реабілітації професора. В. Козявкіна, лауреата премії ім. О.О. Богомольця НАН України, на відкритому суспільному сайті «Трускавецький вісник». У ній автор, зокрема, наголошував що «одним із симптомів COVID-19 є так звана цитокінова буря. Її патогенез полягає в тому, що початкове вивільнення лімфоцитами і макрофагами прозапальних цитокінів у рамках класичної імунної відповіді на контакт SARS-CoV-2 з рецепторами АСЕ2 слизової носа, глотки, кон’юнктиви тощо значно посилюється і підтримується внаслідок надмірної адренергічної стимуляції імуноцитів, яка, своєю чергою, спричинена безпосереднім впливом SARS-CoV-2 на симпатичні ядра мозку, куди він проникає через афферентні волокна блукаючого і нюхального нервів. Щоби нівелювати механізм цитокінової бурі, треба активувати протизапальний механізм шляхом неінвазивної стимуляції ядер вагуса – шляхом електростимуляції нервових закінчень шкіри певними процедурами, а також електростимуляцією нервових центрів патентованим авторським приладом VEB-1.

Сказати простіше, йдеться про спосіб вгамування цитокінової бурі, який полягає у підвищенні тонусу блукаючого нерва, зокрема, шляхом його електростимуляції через шкіру.

(Vagus – це блукаючий нерв, названий так через велику ділянку поширення і складне розгалуження волокон. За функцією він змішаний, бо містить парасимпатичні, рухові та волокна загальної й специфічної (смакової) чутливості. Фізіологічна роль блукаючого нерва дуже велика — зона його іннерваці охоплює голову, шию, грудну та черевну порожнини, а отже, регулює діяльність серця, шлунково-кишкового тракту, бере участь в голосоутворенні, а також у рефлексах ковтання, кашлю, блювання та регулює артеріальний тиск. Входить до складу нервово-судинного пучка шиї (разом з внутрішньою яремною веною та загальною сонною артерією). Двобічне перерізання блукаючого нерва спричиняє смерть. – Вікіпедія)

Відтак українські вчені-винахідники запропонували випробувати їхню зброю проти коронавірусу. Щиро прагнучи допомогти колегам у боротьбі з COVID-19, вони на волонтерських засадах провели пілотне дослідження впливу авторських апаратів для електростимуляції VEB-1 і VEB-2 на ключові ланки патогенезу так званої цитокінової бурі, яка є, як уже наголошувалося, головною причиною смерті хворих на COVID-19.

Та цього заклику ніхто не почув – він застряг у мертвій зоні чиновницького страху і байдужості. Зате з півмісяця тому іспанські медики опубліковали статтю на цю ж тему, але вже у вигляді протоколу лікування COVID-19. І це при тому, що, як стверджує Ігор Попович, «такі прилади в Україні є, їх можна швидко виготовити в достатній кількості і рятувати життя тяжко хворих». І вже зовсім емоційно додає: «Агов, очільники медицини! Схаменіться! Бо смерті від цитокінової бурі протягом 2-х останніх місяців на вашій совісті. А їм можна було запобігти і врятувати людей!».

Між іншим, електростимуляцію можна здійснювати різними приладами, які відрізняються більше ціною, ніж ефективністю, подібно до автомобілів. Адже не важливо, якого кольору кішка, аби вона добре ловила мишей. Є електростимулятори блукаючого нерва і в Україні, зокрема «Квадрат». Ціна – 25 000 грн. Академік В. Бабелюк – власник патенту на прилад VEB-1 – готовий передати його і нещодавно створену модифікацію VEB-2 безоплатно у Стебницьку та Львівську лікарні для оцінки ефективності їхнього застосування у лікуванні тяжкохворих.

За кордоном роботу українських вчених визнали

Оскільки світ рухається нині блискавично, бо це тільки українські очільники досі запрягають … воли, на електронному інтернет-ресурсі університету ім. Миколая Копєрніка (Торунь, Республіка Польща) вже опублікували препринт статті колективу 15 українських вчених, яка має назву «PERSPECTIVES ON THE USE OF ELECTROSTIMULATION WITH THE DEVICE VEB IN THE MANAGEMENT OF DISORDERS RELATED TO COVID-19» («Перспективи використання електростимуляції приладом VEB для лікування захворювань, пов’язаних із COVID-19». Посилання на публікацію: https://osf.io/cd4mv/

Препринт, предрук (від англ. pre — перед і англ. print — відбиток, друк) — попередня публікація матеріалів до виходу в світ видання, де вони будуть уміщені повністю.

Екскурс у недалеке минуле, або Кілька слів про диво-прилад

Оскільки свого часу «Версії» першими написали про VEB ще років зо 5 тому, вирішили повернутися до тієї розмови з доктором технічних наук Юрієм ДОБРОВОЛЬСЬКИМ:

– Юрію Георгійовичу, ідея вашого диво-приладу певним чином пов’язана з вивченням енергоінформаційних процесів. Про що йдеться?

– Люди завжди потребували джерела енергії – це з одного боку, а з іншого – інформації про навколишній світ. Та лише зараз сучасна наука – через сто років після геніального передбачення Вернадського і через 1677 років після Нікейського собору, де була сформульована друга за важливістю молитва християн «Символ віри», в якій ідеться про світи як видимі, так і невидимі, – прийшла до висновку, що нас оточують явища, недоступні нашим органам відчуттів, бо вони проявляють себе через інформацію.

Та все, що ми бачимо, відчуваємо, що нас торкається, тією чи іншою мірою несе в собі інформацію, яка впливає на нас. З іншого боку, у своїй повсякденності ми зіштовхуємося з потоками енергії та обмінюємося з зовнішнім середовищем як енергією, так й інформацією. Саме ці обмінні процеси й визначають форму та спосіб нашого існування

– Тобто енергоінформаційні процеси – це…?

– …вплив світу на людей і людей на світ. Нас цікавить, як, скажімо, науково підтвердити зверхчуттєве сприйняття, тобто екстрасенсорику, чи виявити ауру на фізичному рівні. Або ж як «працює» молитва і чи можливі паранормальні явища? Наскільки небезпечний мобільний телефон і чи можна захиститися від слабких але від цього не менш підступних електромагнітних полів? Чи існує магія та як вона впливає на людей. На всі ці та багато інших питань сьогоднішня наука вже і шукає, і дає відповіді. Тож саме ці процеси в полі зору і нашого науково-практичного семінару, який, до слова, майже 15 років тому заснував видатний учений, доктор фізико-математичних наук, двічі лауреат Державних премій в галузі науки і техніки Іларій Раренко. На жаль, він уже покинув цей світ

– Якщо я правильно зорієнтувалася, то VEB – це крок від теорії до практики?

– Певним чином так, бо завдання приладу полягає в тому, щоби максимально зменшити спотворення, які відбуваються під час передачі сигналів від центральної нервової системи, що є скупченням нервових клітин у головному та спинному мозку, до конкретних органів. Адже коли ці електричні сигнали-імпульси проходять через нервову систему зі спотворенням, то наші органи виконують свої функції вже не повною мірою або ж взагалі неправильно чи починають працювати за власною програмою. А ВЕБ-1 поліпшує проходження інформаційних сигналів від центральної нервової системи до органів. Утім, якщо говорити точніше, відбувається стимуляція нервових сплетінь, так званих нервових центрів.

– Це принцип, за яким лікують екстрасенси?

– Так. Ідею висунув Валерій Бабелюк, адже він сам за допомоги гіпнозу та ще й без слів лікує людей. Вже існують стандартизовані методики цього. Екстрасенси, як відомо, теж впливають на нервові сплетіння, тільки різниця в тому, що екстрасенс – це людина і, як кожна людина, він істота ненадійна: сьогодні він може щось зробити, бо почувається добре, а завтра вже не може, сьогодні робить краще, а завтра гірше. А хворому потрібен результат конкретний, точний і постійний. Залізо ж, тобто апарат – річ надійніша: увімкнув у розетку, забезпечив живлення – і лікуйся.

Однак ВЕБ-1 – не панацея, він тільки поліпшує, але не повертає стовідсотково здоров’я, яке було в дитинстві чи юності. Протягом усіх цих років ми аналізували результати клінічних випробувань і працювали над його вдосконаленням, тобто над поліпшенням впливу. Для прикладу: в організмі людини виробляється сечова кислота, що сприяє утворенню ниркового каменю. Цей прилад зменшує її концентрацію, за нашими даними, на 12%. Це непогано, та хотілося б, щоби було ліпше. Відповідно, розібралися з цим механізмом і підняли відсоток.

– Юрію Георгійовичу, можете пояснити, як працює прилад, – так, щоби було зрозуміло всім?

– Це звичайнісінький генератор імпульсного електричного струму. Основний принцип його роботи полягає в тому, щоби імпульси струму, модульовані низькою частотою, що відповідають резонансній частоті нервових центрів/вузлів, впливали на організм. Іншими словами, ви берете до рук два електроди і відчуваєте електроудари з відповідною частотою.

– А як щодо болю?

– Ні, електроудари не болючі. Рівень дії електричного струму учетверо нижчий за гранично допустимі норми для людини. І це в максимальному режимі. Загалом же виставляється такий рівень струму, щоби людині було комфортно.

– Подейкували, що коли ви проводили клінічні дослідження у трускавецькому санаторії, то до вас почали бігати лікарі-чоловіки з проханням перевірити роботу апарату на них?..

– Було таке (сміється). З’ясувалося, що під його впливом суттєво зростає рівень тестостерону. У молодих – на 10-15%, а чим старша людина, тим на більший відсоток. Рівень же тестостерону – показник загального чоловічого здоров’я. Це як своєрідний маркер, кажуть лікарі. Крім того, дуже активується фагоцитоз, а це по суті, імунітет, тобто здатність організму боротися з чужорідними тілами – вірусами, бактеріями тощо. Щоправда, як вам уже відомо, позитивний механізм впливу на хворих COVID-19 тут дещо інший – через активацію блукаючого нерва.

Людські організми надзвичайно індивідуальні

– І насамкінець ще раз про прилад. Усе ж таки в ньому є загадка. В його основі ж –енергоінформаційні процеси? Так? І якби ви не вивчали це доволі загадкове явище, яке в народі називають екстрасенсорикою, то ви не вийшли б на його створення?

– Так. Знання енергоінформаційних процесів були потрібні для того, щоби, визначити робочі частоти нервових центрів. А вони, як пише література містиків, співпадають за топологією із так званими чакрами, які з точки зору містичних поглядів відповідають за входження в людину життєвої енергії тощо. Так ось у літературі, особливо в інтернетній, є маса відомостей про те, на яких частотах ці нервові центри працюють. А насправді з’ясувалося, що це – недостовірна інформація. Нам вдалося установити, що немає однієї фіксованої частоти для певного нервового центру. Скажімо, частота сакрального нервового сплетіння – воно в людини внизу, там де промежина – у різних людей резонує на різних частотах. Щоправда, серйозна література давала частоти з певним допуском. Та насправді ж з’ясувалося, що йдеться про діапазон, а не про певну частоту з невеликими відхиленнями. І цей діапазон доволі широкий.

Тому, щоби прилад працював ефективно, треба було довести точність сканування частот до однієї тисячної герца. А точність підтримки робочої частоти приладу ще вища. Відповідно, програма, що керує цим приладом і цією дією – наше ноу-хау, тобто ми придумали, чи, точніше, додумалися, як формувати ці імпульси.

Людмила Чередарик, газета «Версії», м. Чернівці

