Життя багатьох важко хворих на COVID-19 можна врятувати

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Одним із симптомів COVID-19 є так звана “цитокінова буря”. Її патогенез полягає в тому, що початкове вивільнення лімфоцитами і макрофагами прозапальних цитокінів в рамках класичної імунної відповіді на контакт SARS-CoV-2 з рецепторами АСЕ2 слизової носа, глотки, кон’юнктиви тощо значно посилюється і підтримується внаслідок надмірної адренергічної стимуляції імуноцитів, яка, своєю чергою, спричинена безпосереднім впливом SARS-CoV-2 на симпатичні ядра мозку, куди він проникає через афферентні волокна блукаючого і нюхового нервів.

Прозапальний адренергічний механізм “цитокінової бурі” може бути нівельований активацією протизапального холінергічного механізму шляхом неінвазивної стимуляції ядер вагуса (VNS). Безпосередня VNS реалізується шляхом електростимуляції нервових закінчень шкіри через процедури transcutaneous auricular vagus nerve stimulation (taVNS) або сervical vagus nerve stimulation (nVNS). [Апаратура і методики описані. У мене є докази, що ефективна також фотостимуляція вушної раковини поляризованим світлом]. Опосередкована VNS реалізується шляхом електростимуляції скальпа в локусі F3, на який проектується left dorsolateral prefrontal cortex, нейрони якої, своєю чергою, активують ядра вагуса [до слова, Ваш покірний слуга непрямо доказав це в Neurophysiology. 2014; 46(2): 139-148]. Методики і апаратура описані.

Надіюся, що ця інформація зацікавить осіб, які відповідальні за лікування хворих на коронавірусну інфекцію, які перебувають у важкому стані. Для спеціалістів додаємо статтю бразильських вчених (зайдіть за посиланням https://drive.google.com/file/d/1lNaQdKJ9giBEqDgoxKKTg4qefhCPRAV7/view?usp=sharing).

Ігор Попович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Міжнародної клініки реабілітації проф. В. Козявкіна, лауреат премії ім. О.О. Богомольця НАН України

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