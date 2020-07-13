Голос волаючого в пустелі

13.07.2020 | Filed under: Публікації

26 травня ц.р. на «Трускавецькому віснику» появилася стаття трускавецького науковця, кандидата медичних наук, старшого наукового співробітника Ігоря Поповича під назвою «Життя багатьох важко хворих на COVID-19 можна врятувати»  (читати тут).

В ній вчений зазначав, що одним із симптомів COVID-19 є так звана “цитокінова буря”, прозапальний адренергічний механізм якої може бути нівельований активацією протизапального холінергічного механізму шляхом неінвазивної стимуляції ядер вагуса (VNS). Безпосередня VNS реалізується шляхом електростимуляції нервових закінчень шкіри через процедури transcutaneous auricular vagus nerve stimulation (taVNS) або сervical vagus nerve stimulation (nVNS). Апаратура і методики описані Ігорем Поповичем, який готовий був надати докази, що ефективна також фотостимуляція вушної раковини поляризованим світлом, а також електростимуляцією нервових центрів патентованим авторським приладом “VEB-1”. Опосередкована VNS реалізується шляхом електростимуляції скальпа в локусі F3, на який проектується left dorsolateral prefrontal cortex, нейрони якої, своєю чергою, активують ядра вагуса [до слова, Ігор Попович непрямо доказав це в Neurophysiology. 2014; 46(2): 139-148].

На жаль, заклик науковця Ігоря Поповича від 26 травня виявився голосом волаючого в пустелі. І ось кілька днів тому була опублікована стаття іспанських медиків на цю ж тему, але вже у вигляді протоколу. Ознайомитися з нею можна за цим посиланням.

«Такі прилади в Україні є, їх можна швидко виготовити в достатній кількості і рятувати життя тяжко хворих. Агов, очільники медицини! Схаменіться! Бо смерті від “цитокінової бурі” за 2 місяці на вашій совісті. А їх можна було запобігти, людські життя можна було врятувати!», – закликає до медичної та наукової української спільноти Ігор Попович.

Цікаво, чи й цього разу голос науковця з Трускавця Ігоря Поповича залишиться голосом волаючого в пустелі, чи до розумних слів та пропозицій цього разу все ж дослухаються?

Вл. інф.

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