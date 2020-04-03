STOP COVID-19: запрацював сайт обласного Штабу протидії коронавірусу

03.04.2020 | Filed under: Новини

У Львівській області створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19. Адреса сайту: https://stopcovid.loda.gov.ua/

На сайті благодійники та усі небайдужі, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію про:

– потреби обласних лікарень та інших установ у боротьбі з коронавірусом,

– реквізити для надання фінансової допомоги,

– допомогу, яку вже забезпечили меценати,

– суму внесків до благодійного фонду та партнерів ініціативи,

– контакти та зворотний зв’язок з обласним Штабом.

Обласний Штаб поширює свою діяльність на всю територію Львівської області, його структурними підрозділами є локальні штаби в районах, створені при районних державних адміністраціях. На Дрогобиччині таким штабом є штаб при Дрогобицькій РДА, який моніторить ситуацію на території міст Дрогобича, Борислава, Трускавця, Стебника та на території селищ та сіл Дрогобицького району. Інші штаби, які створюються з ініціативи окремих міст обласного підпорядкування чи окремих приватних підприємств, організацій чи осіб, є не офіційними, а волонтерськими проєктами.

І Львівська ОДА, і Трускавецька міська рада закликають усіх людей доброї волі, бізнесменів, підприємців, депутатів усіх рівнів, меценатів долучитися до збору коштів для закупівлі засобів індивідуального захисту та іншого медичного обладнання, які зараз вкрай необхідні нашим медичним установам.

Пам’ятаймо, що лише спільними зусиллями нам вдасться протистояти COVID-19!

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