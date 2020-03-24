Звіт про здійснення діяльності ГО Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України» в 2019 році

24.03.2020 | Filed under: Публікації

Діяльність громадської організації Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України» була розпочата 6 травня 2016 року на Зборах засновників. Головою правління організації був обраний Цегенько Іван Дем’янович. 18 грудня 2017 р. в зв’язку із розширенням міжнародної співпраці і початку тісного співробітництва з іноземними партнерами та установами, рішенням Загальних Зборів організація була перейменована в ГО Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України».

На виконання своїх статутних завдань та з метою більш якісного виконання поставлених цілей організацією в 2019 році були підписані Угоди про партнерство і співпрацю з:

– Спортивний клуб «Карпати» м. Кросно (Польща) – 18 травня 2019 р.

– Товариство «AktivPro» м. Риманув (Польща) – 19 травня 2019 р.

Також продовжувалась співпраця з організаціями, установами та закладами в рамках, підписаних раніше, Меморандумів і Угод про партнерство і співпрацю.

Відповідно до статутних завдань організація протягом 2019 року ініціювала, провела або брала участь в наступних заходах:

  1. Співорганізація і проведення словацького етапу міжнародних триетапних гірськолижних змагань «Karpatia OPEN» (м. Дольний Кубін, Словаччина, 16-19.01.2019 р.)
  2. Участь голови правління в якості спікера у Форумі «Україна – Європа» (м. Жешув, Польща, 25-26.01.2019 р.)
  3. Організація в рамках спільного проекту візиту учнів зі Старого Самбора для навчань з гірськолижного спорту (ГК Буковиця, 28.01.2019 р.)
  4. Співорганізація і проведення українського етапу міжнародних триетапних гірськолижних змагань «Karpatia OPEN» (м. Трускавець, 30.01 – 1.02.2019 р.)
  5. Співорганізація візиту футболістів U-19 ФК «Карпати» з м.Кросно, Польща в рамках співпраці з ЛУФК (м.Львів, 15-16.02.2019р.)
  6. Організація і проведення Першого Східноєвропейського Форуму гостинності і курортології «Кришталевий Лотос» (м. Трускавець, 27-28.02.2019 р.)
  7. Участь в організації і проведенні весняного гірськолижного кубку «Спрінгпул» (ГК «Буковиця», 2-3.03.2019 р.)
  8. Співорганізація і проведення польського етапу міжнародних триетапних гірськолижних змагань «Karpatia OPEN» (м. Устрики Дольні, Польща, 10-11.03.2019 р.)
  9. Участь голови правління в якості спікера в 5-му Конгресі місцевого самоврядування (м. Краків, Польща, 8-9 квітня 2019 р.)
  10. Організація екскурсії школярів з м. Старий Самбір у Львівський аеропорт та Центр управління польотами (м. Львів, 23.04.2019 р.)
  11. Спільний візит з керівництвом Львівського УФК в Польщу в рамках трьохсторонньої Угоди з ЛУФК і Львівським відділенням НОКУ (м.Кросно, м.Риманув, 17-19.05.2019 р.)
  12. Проведення 5-го засідання Клубу готельєрів і рестораторів Трускавця (м. Трускавець, готель Алькор, 24.05.2019 р.)
  13. Звіт з нагоди завершення першого етапу спільного зі Школою християнського аніматора УГКЦ проекту «Аніматор в школі» (м.Старий Самбір, 28.05.2019 р.)
  14. Організація візиту в рамках Угоди про співпрацю керівництва готелю «Трускавець 365» в Старий Самбір (м.Старий Самбір, 6.06.2019 р.)
  15. Візит в Польщу та участь як почесного гостя в «Кубку головатиці» на запрошення бургомістра Загужа (м.Загуж, Польща, 8-9.06.2019 р.)
  16. Організація візиту дитячої футбольної команди «ЛУФК Карпати» в Польщу в рамках Угоди про співпрацю з ЛУФК (м.Кросно, 12-14.06.2019 р.)
  17. Прийом іноземних партнерів в рамках урочистостей з нагоди Дня Трускавця (м.Трускавець, 15-16.06.2019 р.)
  18. Участь голови правління в якості учасника у Форумі місцевого самоврядування (Трускавець, 20-22.06.2019 р.)
  19. Участь голови правління в Олімпійському дні в рамках тристоронньої Угоди з ЛУФК і Львівським відділенням НОКУ (м.Львів, 23.06.2019 р.)
  20. Участь голови правління як почесного гостя на запрошення Маршалка Сейму РП і Маршалка Сенату РП в святкуванні 450-тиліття Люблінської Унії (м.Люблін, Польща, 29 – 30.06.2019 р.)
  21. Участь голови правління спільно з мером Трускавця в святкуванні Дня міста Сянок (м.Сянок, Польща, 5-7.07.2019 р.)
  22. Робоча зустріч з кардиналом РКЦ Мечиславом Мокшицьким з приводу відновлення статуї святого Яна з Дуклі (м. Львів, 11.07.2019 р.)
  23. Робоча зустріч з Генеральним консулом Угорщини в Ужгороді з приводу підготовки II Східноєвропейського Форуму гостинності і курортології (м.Ужгород, 29.07.2019 р.)
  24. Участь в Днях добросусідства в Польщі на запрошення Маршалка Сейміку Підкарпатського воєводства (с.Мучне, Польща, 9-10.08.2019 р.)
  25. Участь спільно з міським головою Трускавця в Економічному Форумі в Криниці (м.Криниця, Польща, 3-5.09.2019 р.)
  26. Робоча зустріч з головою Львівської ОДА Маркіяном Мальським з приводу співпраці в започаткованих з ЛОДА проектах (11.09.2019 р.)
  27. Організація візиту делегації з Польщі з приводу відновлення статуї святого Яна з Дуклі (м.Львів, 12.09.2019 р.)
  28. Візит та участь в святкуванні Дня міста Дольний Кубін на запрошення пріматора міста (м. Дольний Кубін, Словаччина, 19-21.09.2019 р.)
  29. Отримання головою правління Подяки від голови Львівської обласної ради за здійснену діяльність в рамках відзначення Дня туризму (м.Львів, 27.09.2019 р.)
  30. Організація прийому польської делегації з гміни Блажова (м.Трускавець, 27-28.09.2019 р.)
  31. Співорганізація і проведення Олімпійського уроку (м. Старий Самбір, 28.09.2019 р.)
  32. Шосте засідання Клубу готельєрів і рестораторів Трускавця (м. Трускавець, готель Оскар, 4.10.2019 р.)
  33. Участь голови правління в Економічному Форумі (м.Львів, 31.10 – 1.11.2019 р.)
  34. Робочий візит в Угорщину в рамках підготовки до вручення відзнаки «Кришталевий Лотос» (м. Ніредьгаза, м. Хайдусобосло, 20-23.11.2019 р.)
  35. Участь як партнера в урочистостях з нагоди відкриття футбольного майданчика (с.Нижня Яблунька, 24.11.2019 р.)
  36. Організація спарингових матчів футболістів з ФК «Карпати» м.Кросно, Польща (м.Львів, 25 – 26.11.2019 р.)
  37. Співорганізація благодійної виставки Наталії Поліщук для збору коштів на лікування Павла Могили (м.Львів, 5.12.2019 р.)
  38. Організація і проведення оргкомітету змагань «Karpatia OPEN» сезону 2019 -2020 (м.Трускавець, 14.12.2019 р.)
  39. Участь в підписанні Угоди з м.Кемер, Туреччина (м.Трускавець, 25.12.2019 р.)
  40. Сьоме засідання Клубу готельєрів та рестораторів Трускавця (м.Трускавець, ресторан «Султан», 25.12.2019 р.)

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Також Організацією була продовжена діяльність в рамках започаткованих проектів та проводились інші заходи:

– Проводились заходи в рамках Міжнародного туристично-економічного кластера «Бескиди»;

– Створений організаційний комітет та експертна група для проведення Другого Східноєвропейського Форуму гостинності і курортології а також відбору кандидатів для вручення відзнаки «Кришталевий Лотос 2019»;

– Організація взяла участь як партнер в реалізації проекту з будівництва футбольного поля зі штучним покриттям в селі Нижня Яблунька, Турківського району, Львівської області. Проект був реалізований і в листопаді футбольне поле введене в експлуатацію;

– Продовжує діяльність і періодично проводить свої засідання Клуб готельєрів і рестораторів Трускавця;

– Організацією біла створена ініціативна група і зібрані кошти для оплати лікування неповнолітнього мешканця Львова Павла Могили.

Протягом 2019 року головою правління було здійснено багато поїздок, в т.ч. закордонних, з метою розширення сфери діяльності, а також проведено багато зустрічей з посадовими особами України, Польщі, Словаччини, Угорщини, депутатами ВР України, Польщі та Європейського Союзу, представниками дипломатичного корпусу України та іноземних держав, громадськими діячами, представниками бізнесу з метою популяризації України і Трускавця зокрема. Були досягнуті усні та письмові домовленості про співпрацю та спільну участь в різноманітних проектах.

Зважаючи на успішну і продуктивну співпрацю з польськими партнерами, на запрошення керівників вищих законодавчих органів Польщі: Маршалка Сейму і Маршалка Сенату, голова правління МЦ «ЄІУ» Іван Цегенько в червні взяв участь як почесний гість в святкуванні 450-тиліття Люблінської Унії та з нагоди цієї події отримав Подяку від вищезазначених посадових осіб Польщі.

В кінці вересня голова правління МЦ «ЄІУ» був відзначений Подякою голови Львівського обласної ради за ефективну громадську діяльність.

Для забезпечення і висвітлення діяльності Організації, поряд із вже діючим інтернет-ресурсом, був створений ще один інтернет-ресурс crystal-lotus.pro, котрий має на меті висвітлювати підготовку і проведення Східноєвропейського Форуму «Кришталевий Лотос».

В загальному діяльність Міжнародного Центру в 2019році була ще більш ефективною, продуктивною і результативною, ніж в минулі роки. Діяльність МЦ «ЄІУ» забезпечують: голова правління і члени правління Організації, керівники і учасники проектів, юридична та IT-групи. При реалізації окремих заходів і проектів Організація співпрацює з представниками партнерських організацій, закладів та установ. Започатковані Організацією проекти, успішно діють та мають популярність. Голова правління Організації бере участь в роботі експертного середовища Львівської області. Продовжує розширюватись міжнародна діяльність Організації, яку протягом року залучали до спільних заходів і проектів за участю найвищих посадових осіб України та Польщі.

Щорічно, в установленому порядку, проводиться звітність, в т.ч. фінансова, про діяльність Організації у відповідні органи. Фінансування статутної діяльності Організації в 2019 році здійснювалось тільки завдяки благодійним коштам партнерів, незважаючи на це громадська організація Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України» успішно функціонує і здійснює діяльність відповідно до Статуту і заявлених нею цілей.

Іван Цегенько, голова правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України»

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