Свято в Дольному Кубіні

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20 вересня відбулось святкування Дня міста Дольний Кубін, яке знаходиться на півночі Словаччини вздовж річки Орава, в долині між гірськими масивами Мала Фатра, Оравська Магура та Хочські Врхи.

Дольний Кубін вперше згадано 1314 року як невелике ремісничо-хліборобське поселення. 1604 року Дольний Кубін спалили гайдуки. 1632 року Дольний Кубін став містом. Зараз в Дольному Кубіні проживає понад 20 тисяч мешканців і місто є партнером Трускавця та одним із міст, котре приймає міжнародні дитячі трьохетапні змагання з гірськолижного спорту «Karpatia OPEN».

На запрошення пріматора (міського голови) Дольного Кубіна Яна Прілєпока участь у святкуванні взяли представники Трускавця, а саме: голова правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько і директор готелю «Трускавець 365» Сергій Чурбанов.

– Ця поїздка була дуже необхідна з багатьох причин, – розповідає Іван Цегенько, – адже Центр, який я очолюю, є співзасновником «Karpatia OPEN». Ці змагання в минулому зимовому сезоні успішно пройшли в трьох європейських містах, в тому числі в Трускавці і Дольному Кубіні, і зараз ми працюємо над їх розвитком та підготовкою до їх проведення в сезоні 2019-2010. Отож, була можливість ще раз спільно з нашими словацькими друзями і партнерами переглянути фільм та світлини про змагання, обговорити майбутні плани. Також нам було важливо представити Трускавець і передати вітального листа від міського голови Андрія Кульчинського, адже поважна делегація зі словацького партнерського міста на чолі з першим заступником пріматора Дольного Кубіна Матушом Лакостіком виявила нам свою повагу і святкувала в червні цього року День Трускавця разом з мешканцями нашого міста-курорту. І те, що ми відвідали Дольний Кубін і мали можливість привітати мешканців з їх святом, було належно оцінено керівництвом міста та його жителями. Хочу особисто подякувати готелю «Трускавець 365» за фінансову підтримку цього візиту, а Сергію Чурбанову – за особисту участь! Сподіваюсь, що завдяки цьому візиту дружба Трускавця і Дольного Кубіна ще більше зміцніє і ми зможемо розвивати й дальше наші партнерські стосунки і реалізовувати нові проекти.

Степан Гнатків

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