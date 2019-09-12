Важливі для Трускавця питання обговорено на зустрічі з головою Львівської ОДА

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Вчора (середа, 11 вересня) відбулася робоча зустріч голови правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» Івана Цегенька з головою Львівської обласної державної адміністрації Маркіяном Мальським. В зустрічі взяв участь також директор Департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва ЛОДА Роман Шепеляк.

В ході зустрічі Іван Цегенько розповів новопризначеному голові ЛОДА про організацію, котру очолює, її діяльність та результати цієї діяльності. Головною темою розмови були ті проекти Міжнародного Центру, участь в яких брала Львівська обласна державна адміністрація. А це найперше Східноєвропейський Форум гостинності і курортології у Трускавці та міжнародні трьохетапні гірськолижні змагання «Karpatia OPEN» на Буковиці (Борислав).

Також було розглянуто вкрай актуальні проблеми, пов’язані з популяризацією та розвитком туристичної привабливості Львівщини, зокрема Трускавця та інших курортних осередків нашого регіону. Одним з пріоритетів є необхідність реконструкції дороги від прикордонного переходу Смільниця-Кросьцєнко, а в перспективі і Нижанковичі-Мальховіце, до Старого Самбора і дальше від Самбора до Трускавця. Адже це, як зауважив Іван Цегенько, вкрай необхідно, щоб не втратити напрацьований потік туристів з Польщі, а навпаки, наростити його і залучити гостей з інших європейських країн.

Цікавою була і тема розвитку гірськолижного комплексу «Буковиця», а саме будівництво дороги Трускавець – Буковиця, яка включена в Стратегію розвитку Львівщини 2019-2020. Проект цієї дороги був поданий до включення в Стратегію саме МЦ «Європейська інтеграція України» і в разі успішної його реалізації Трускавець має шанс стати ще й гірськолижним курортом як польський курорт Криниця, по стилю якого колись будували Трускавець.

Під завершення зустрічі голова ЛОДА Маркіян Мальський схвально оцінив діяльність організації та запевнив Івана Цегенька у продовженні, підтримці та патронуванні проектів Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України».

Степан Гнатків

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