Трускавець налагоджує співпрацю з арабським світом

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У середу, 25 листопада, з робочим візитом до Трускавця приїхав шейх Емад Абу Альруб, президент Українсько-Арабської Ділової Ради разом із віцепрезидентом Вадимом Дроботом у супроводі Віталія Мицака, засновника ГКК «Буковиця». Делегація прибула, щоб ознайомитись з напрацюваннями щодо розвитку «Буковиці» як гірськолижного курорту та детальніше довідатись про Трускавець як бальнеологічний курорт.

В рамках зустрічі з Андрієм Кульчинським, міським головою Трускавця, було обговорено ряд актуальних питань щодо налагодження та укріплення співпраці, розгляду інвестиційних пропозицій нашого міста. Андрій Кульчинський розповів про переваги Трускавця як курорту з давньою історією та унікальну пропозицію – лікування сечокам’яної хвороби «Нафтусею». Він наголосив, що жителі країн, де існують круглорічні спекотні кліматичні умови, є потенційними клієнтами курорту. Адже якраз там у людей існує проблема з утворенням каміння в нирках, а «Нафтуся» цю проблему вирішує, до того ж знижує рівень цукру, сприяє обміну речовин, виводить токсини.

«У Трускавці для відпочивальників з арабських країн буде цікавою лікувальна база. Курс «Нафтусі» розрахований, в середньому, на три тижні. Якщо існують застереження лікаря, то у Трускавці є унікальна можливість прооперуватись у найкращих хірургів країни та пройти реабілітацію під наглядом фахівців», – зазначив у розмові з шейхом Емадом Абу Альрубом Андрій Кульчинський.

Візит делегації не обмежився розмовою в кабінеті міського голови, а продовжився оглядом Трускавця та знайомством з його околицями. Андрій Кульчинський на місцевості показав гостям потенційні інвестиційні об’єкти Трускавця, родзинки курорту – клініку професора Козявкіна, дельфінарій «Оскар», розповів про майбутні проєкти у розважальному сегменті, які планується реалізувати.

Власне, лікування у Трускавці – тема надзвичайно актуальна для арабських країн, і це підтвердив шейх Емад Абу Альруб. Він нещодавно отримав громадянство України. Третій рік очолює Українсько-Арабську Ділову Раду (УАДР), метою якої є сприяння розвитку міжнародних ділових, політичних, економічних, наукових та культурних відносин між Україною та арабськими країнами.

Для гостей було важливо розуміти, яким є транспортне сполучення з Трускавцем, пропозиції готелів від п’яти до тризіркових, та можливості проведення дозвілля на курорті. Зі слів шейха Абу Альруба було зрозуміло, що відпочивальник з арабських країн – вибагливий, це зумовлено особливостями культури та релігії. Разом з тим унікальність пропозиції – лікування «Нафтусею» – переважила над ймовірними бар’єрами і серйозно зацікавила шейха Емада Абу Альруба. Він зазначив, що має можливість налагодити контакти Трускавця та туристичних фірм з арабських країн, щоб організувати їхній перший ознайомчий візит на курорт. У результаті такого візиту турфірми контактуватимуть з санаторіями та готелями, підписуватимуть договори про співпрацю. Для популяризації Трускавця в арабському світі шейх Емад Абу Альруб запропонував допомогу в адаптації рекламних роликів про курорт на арабську мову. Він відзначив теплу зустріч й активну позицію міського голови Андрія Кульчинського, що сприятиме розвитку подальшої співпраці, базуючись на довірі та фаховості.

Очевидно, що розвиток туризму та залучення інвестицій залишаються головними темами на порядку денному керівництва Трускавця. Такі візити підтверджують, що наше місто тримає курс на розвиток, попри виклики пандемії, і є цікавим для вкладень та реалізації різноманітних проєктів. Трускавець налагоджує нову співпрацю, адже має що запропонувати найвибагливішому клієнту і завжди готовий розвиватись для досягнення вищого рівня.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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