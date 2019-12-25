Трускавець дружитиме з турецьким курортом Кемер

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Сьогодні, 25 грудня, у приміщенні зали засідань Трускавецької міської ради було підписано Меморандум про співпрацю між українським курортом Трускавець та турецьким курортом Кемер. Свої підписи під документом поставили мери обидвох міст – Андрій Кульчинський та Неджаті Топалоглу. В документі йдеться про намір розвивати взаємовигідні партнерські стосунки в різних сферах. Це перший крок до підписання Угоди про співпрацю між Трускавцем та Кемером.

Візит делегації депутатів муніципалітету міста Кемер на чолі з мером Неджаті Топалоглу тривав кілька днів. Відбулося ряд зустрічей та консультацій – і у Трускавці, і у Львові. В зустрічах окрім мерів Кемеру та Трускавця взяли участь секретар Львівської міської ради Анатолій Забарило, депутат ЛМР, президент Львівського медичного кластеру Андрій Рікота, представники Робочої групи з питань співпраці міста Львова з містами Турецької Республіки Ерхан Юксель, Фатіх Айдин, Юрій Котик, Ірина Джиговська.

Від Трускавця на церемонії підписання Меморандуму про співпрацю були присутні секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко, заступник міського голови Трускавця Олексій Балицький, керуюча справами Трускавецького міськвиконкому Олена Петранич, депутати Трускавецької міської ради Олег Карпин, Анатолій Стародуб, Руслан Цехмейстер, член виконкому Мрослав Гумега, начальниця управління розвитку міста Наталія Скибак, голова правління Міжнародного центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько, представники місцевих ЗМІ. З турецької сторони на зустрічі окрім мера та депутатів Кемеру були ще … прості жителі Кемеру, котрі зараз перебувають на оздоровленні у Трускавці.

Окрім обміну люб’язностями та подарунками було обговорено конкретні напрямки співпраці, зокрема щодо медичного туризму, обміну досвідом між українським та турецьким курортами та оздоровчими й готельно-відпочинковими закладами обидвох міст, можливості тристороннього муніципального партнерства за участі міст Республіки Польща та інше.

Кемер – місто в Туреччині із населенням 43 тисячі осіб. Щороку його відвідує близько 5 мільйонів туристів, в тому числі 400 тисяч – з України. Це перше місто в Туреччині, з яким Трускавець готується підписати партнерську угоду. Турецьке законодавство дозволяє підписувати такі документи виключно за згодою Міністерства внутрішніх справ Турецької Республіки, і, як повідомив мер Кемеру Неджаті Топалоглу, це питання найближчого майбутнього.

«Досвід Туреччини в сфері медичного туризму для нас є дуже цінним, адже Трускавець є профільним бальнеологічним курортом. Відтак наше завдання – поглиблювати нашу співпрацю. У Кемері ми бачимо не конкурентів, а партнерів, і наша співпраця повинна бути взаємовигідною. На нашому курорті ми лікуємо та оздоровлюємо людей, натомість Кемер приваблює морем, сонцем та горами. У нас більшість закладів – санаторії, котрі функціонують цілорічно, в Кемері ж дужче залежать від сезону. Але я бачу великі перспективи, бо і нам є чого повчитися у наших турецьких друзів, і водночас маємо що запропонувати їм. Я вдячний всім, хто доклався до того, щоб цей Меморандум сьогодні був підписаний. І будемо рухатися далі», – зазначив під час свого виступу міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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