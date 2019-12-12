Ряшів – новий побратим Трускавця

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Польське місто Жешув (Rzeszów, давня українська назва Ряшів) стало новим побратимом Трускавця. Церемонія підписання договору про партнерство та співробітництво відбулася вчора, 11 грудня, в Художньому музеї Михайла Біласа. Свої підписи під документом поставили міський голова Трускавця Андрій Кульчинський та віце-президент Ряшева Станіслав Сєнко. В церемонії підписання важливої двосторонньої угоди взяли участь керівники санаторно-курортних комплексів м. Трускавця, депутати міської ради, освітня еліта, члени делегації німецького побратима Трускавця – Землі Ватлінґен в Нижній Саксонії.

Перед тим, як своїми підписами скріпити документ про співпрацю, Станіслав Сєнко та Андрій Кульчинський коротко зупинилися на передісторії укладання угоди. Як тільки Трускавець звернувся з такою пропозицією, зібралася Рада міста Ряшева, і всі 25 депутатів одноголосно висловилися за таке партнерство.

Трускавець для Ряшева став четвертим українським містом-побратимом після Львова, Івано-Франківська та Луцька. 220-тисячний Ряшів має хороших побратимів у різних країнах, в тому числі в Китаї. Центр Підкарпатського воєводства став черговим польським партнером нашого міста-курорту після Ліманової, Дзялдова, Риманова, Унєюва, Ґоринця, Колобжеґа, Сяноцького повіту та ще кількох пунктів на мапі Польщі.

Про започаткування трускавецько-польської співпраці говорив Заслужений лікар України, Почесний громадянин міста Трускавця, депутат Львівської обласної ради, голова правління ПАТ «СГК «Дніпро-Бескид» Олександр Чебаненко, а про новий вимір цієї співпраці – голова Міжнародного центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. До слова були запрошені і ректорка Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Надія Скотна та доцент кафедри історії України цього ж вишу Іванна Лучаківська, котра посприяла тому, аби цей договір був підписаний.

Сама церемонія укладання договору про партнерство тривала недовго. Бо скільки там треба того часу, аби підписати документ та прокоментувати важливість цієї події. Але після церемонії підписання була ще й неформальна концертна частина, коли Народний ансамбль народних інструментів «Галичани» Народного дому виконав кілька українських народних мелодій та колядок. В старовинній віллі «Ґопляна», де власник Трускавця та бургомістр Дрогобича Раймунд Ярош приймав президентів Естонії та Туреччини і перших осіб Польщі, запахло святами. І задоволення від чудової музики поєднувалося із задоволенням від того, що ми, Трускавець та Ряшів, можемо собі бути не просто знайомими, а й партнерами та друзями.

Для Трускавця цей договір є важливим ще й тому, що Ряшів – ключове місто у південно-східній Польщі, в якому вирішуються справи не лише воєводського (обласного), але й державного рівня. І до тих трьох десятків тисяч поляків, котрі щорічно приїжджають на відпочинок та оздоровлення до нашого Трускавця, може додатися ще кілька тисяч власне з польського Підкарпаття і безпосередньо з 220-тисячного Ряшева.

Володимир Ключак, фото Лесі Боднар

P .S. Відео виступів Андрія Кульчинського та Станіслава Сєнка можна переглянути тут, а Олександра Чебаненка, Надії Скотної, Іванни Лучаківської, Івана Цегенька та представника німецької делегації Роланда Данера – тут.

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