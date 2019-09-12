Трускавець співпрацюватиме з італійським курортом

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Трускавець цього тижня підписав угоду про співпрацю з італійським курортом К‘янчано Терме. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. За словами мера, Трускавець отримав партнера з сучасними практиками європейської курортології і 2,5 тисячною історією.

Участь у поїздці до Італії окрім міського голови Андрія Кульчинського взяли начальниця управління розвитку міста Наталія Скибак, спеціаліст ТМР з кадрової роботи Зоряна Скибак, депутат Львівської обласної ради (фракція ВО «Батьківщина»), голова правління СГК «Дніпро-Бескид» Олександр Чебаненко, депутат Трускавецької міської ради (фракція «Самопоміч»), заступник генерального директора ТОВ «Санаторій «Шахтар» Андрій Остапчук, помічник народного депутата України Ореста Саламахи, керівник готелю «Трускавець 365» Сергій Чурбанов. Трускавчани відвідали ряд санаторіїв, зустрілися з підприємцями Тоскани, домовилися про спільну участь в європейській програмі фінансування об`єктів культурної спадщини.

Патронування підписання угоди про співпрацю між Трускавцем та К‘янчано Терме здійснювалося Посольством України в Італії та Італійською торгівельно-промисловою палатою. Співпраця Трускавця та Італійської торгівельно-промислової палати в Україні розпочалася в 2009 роки в часи міського голови Трускавця Лева Грицака (читай https://protruskavets.org.ua/vid-alp-do-karpat-na-shlyahu-do-zdorovya/).

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