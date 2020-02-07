Трускавець гідно презентував себе на Форумі «Європа-Україна»

0 SHARES Share Tweet

Цього тижня в польському місті Жешув, котре є побратимом Трускавця, проходив ХІІІ Форум «Європа-Україна». Участь в ньому взяли і представники нашого курорту – влада міста та ряд курортних закладів. Так, зокрема, на Форумі та Міжнародній туристичній виставці побували міський голова Андрій Кульчинський, начальниця управління розвитку міста Наталія Скибак, команди готелів «Лісова пісня», «Трускавець 365», «Планета здоров`я», голова правління Міжнародного центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. Окрім участі в пленарних засіданнях та виставкових заходах відбулося ряд важливих зустрічей з депутатами польського Сейму та Сенату, представниками органів місцевого самоврядування Польщі, міністрами польського уряду тощо. На Форумі з-посеред інших було представлено презентацію «Зимовий Трускавець» з метою зацікавлення до відпочинку у Трускавці в так званий «низький» сезон, який включає в себе і місяць лютий.

«Такі потужні міжнародні заходи та наша участь в них є дуже важливими в багатьох аспектах. По-перше, це нагода обговорити важливі для України питання та через Польщу донести їх до розуміння інших країн Європи. По-друге, кожна згадка про Трускавець, в тому числі особиста присутність першої особи міста та підготовлені презентації і друкована продукція про наш курорт – це втілення нашого задуму, що промоцію курорту слід робити системно та в різних напрямках. По-третє, в конкретному випадку з містом Жешув посилюється наше партнерство, яке ми започаткували в кінці минулого року, а це в майбутньому додаткова промоція Трускавця силами наших польських друзів. І по-четверте, спільна участь влади міста та готельно-оздоровчих закладів на таких подіях – показник, що ми домоглися того, над чим довго працювали представники влади Трускавця різних каденцій, а саме щоб спільними силами рекламувати курорт, «Нафтусю», переваги відпочинку в Трускавці. Тепер це стало реальністю, і я щиро вірю, що наші ініціативи пропагувати Трускавець, подавати про Трускавець максимум позитивної інформації і не плювати в криницю, з якої черпаєш, стане золотим правилом не лише для всіх санаторіїв та готелів міста, але й для всіх жителів Трускавця. Тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати будь-які виклики, які стоять перед нами. І це стосується як нашого міста-курорту, так і всієї України», – коментує участь трускавчан на Форумі та Міжнародній туристичній виставці в м. Жешув міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

(Переглядів 1 , 2 переглядів сьогодні)