Безоплатна правнича допомога шукає волонтерів та параюристів

14.01.2026

Шукаємо активних, відповідальних та мотивованих людей, готових стати частиною волонтерської команди. Якщо ви прагнете допомагати іншим — приєднуйтеся до команди волонтерів/пара юристів системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД)!

Волонтери та параюристи – це помічники юристів, які допомагають отримати необхідну правничу допомогу найбільш вразливим категоріям осіб.

Долучившись до проєкту «Волонтер БПД», ви отримаєте:

– можливість розвитку та нових навичок;

– нові знайомства та корисні зв’язки;

– участь у тренінгах та вебінарах;

– дружня команда однодумців.

Як долучитися?

– Заповнити анкету: https://cutt.ly/hlq3RxH

– Пройти дистанційний курс «Основи волонтерської діяльності»: https://cutt.ly/jwZY7elB

Проєкт здійснюється Координаційним центром з надання правничої допомоги та Українською фундацією правової допомоги за підтримки Mott Foundation.

