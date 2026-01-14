Безоплатна правнича допомога шукає волонтерів та параюристів

Шукаємо активних, відповідальних та мотивованих людей, готових стати частиною волонтерської команди. Якщо ви прагнете допомагати іншим — приєднуйтеся до команди волонтерів/пара юристів системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД)!
Волонтери та параюристи – це помічники юристів, які допомагають отримати необхідну правничу допомогу найбільш вразливим категоріям осіб.
Долучившись до проєкту «Волонтер БПД», ви отримаєте:
– можливість розвитку та нових навичок;
– нові знайомства та корисні зв’язки;
– участь у тренінгах та вебінарах;
– дружня команда однодумців.
Як долучитися?
– Заповнити анкету: https://cutt.ly/hlq3RxH
– Пройти дистанційний курс «Основи волонтерської діяльності»: https://cutt.ly/jwZY7elB
Проєкт здійснюється Координаційним центром з надання правничої допомоги та Українською фундацією правової допомоги за підтримки Mott Foundation.
