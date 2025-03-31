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Запрошуємо приєднуватись до щорічного міжнародного форуму «Демократичний тиждень Карпатського моря»!

Коли: 28 квітня – 2 травня 2025 року

Де: м. Трускавець

Участь — безкоштовна!

«Демократичний тиждень Карпатського моря» об’єднує Україну та країни Північної Європи задля зміцнення партнерства, обговорення суспільних викликів та пошуку ефективних рішень для демократичного розвитку.

На вас чекають:

– панельні дискусії з провідними українськими та європейськими експертами;

– нетворкінг із державними та недержавними партнерами;

– спеціальні програми для молоді, бізнесу, митців і науковців.

Серед ключових тем обговорення будуть:

– розвиток демократії в Україні;

– соціальна згуртованість та стійкість суспільства;

– співробітництво між містами і регіонами України;

– міжнародне співробітництво;

– ЗМІ у часі війни;

– “Зелене відновлення України”;

– енергетична ефективність і безпека у громадах;

– політика безпеки та оборони України;

– грантові можливості для розвитку та відновлення України тощо.

Детальніше про програму, спікерів та теми дискусій читайте за посиланням: https://carpathianweek.org.ua/

Бажаєте приєднатися до «Демократичного тижня»? Заповнюйте реєстраційну форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLoYrSBQBzDjHTpTEMmwi46G1-Yy0iQ_x81NRzNHnvgMgk8g/viewform?fbclid=IwY2xjawJXlRNleHRuA2FlbQIxMAABHTbO2RsjGbwY_C_Y2ZZtYZycUsVGNPymWDQVbYnqsw4PI2UMR8vUdAlDCQ_aem_X0hoC0CtjOsLj_wFi8IVcQ

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