Запрошуємо приєднуватись до щорічного міжнародного форуму «Демократичний тиждень Карпатського моря»!
Коли: 28 квітня – 2 травня 2025 року
Де: м. Трускавець
Участь — безкоштовна!
«Демократичний тиждень Карпатського моря» об’єднує Україну та країни Північної Європи задля зміцнення партнерства, обговорення суспільних викликів та пошуку ефективних рішень для демократичного розвитку.
На вас чекають:
– панельні дискусії з провідними українськими та європейськими експертами;
– нетворкінг із державними та недержавними партнерами;
– спеціальні програми для молоді, бізнесу, митців і науковців.
Серед ключових тем обговорення будуть:
– розвиток демократії в Україні;
– соціальна згуртованість та стійкість суспільства;
– співробітництво між містами і регіонами України;
– міжнародне співробітництво;
– ЗМІ у часі війни;
– “Зелене відновлення України”;
– енергетична ефективність і безпека у громадах;
– політика безпеки та оборони України;
– грантові можливості для розвитку та відновлення України тощо.
Детальніше про програму, спікерів та теми дискусій читайте за посиланням: https://carpathianweek.org.ua/
Бажаєте приєднатися до «Демократичного тижня»? Заповнюйте реєстраційну форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLoYrSBQBzDjHTpTEMmwi46G1-Yy0iQ_x81NRzNHnvgMgk8g/viewform?fbclid=IwY2xjawJXlRNleHRuA2FlbQIxMAABHTbO2RsjGbwY_C_Y2ZZtYZycUsVGNPymWDQVbYnqsw4PI2UMR8vUdAlDCQ_aem_X0hoC0CtjOsLj_wFi8IVcQ
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