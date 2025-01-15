FrankoPrize-2025: комітет розпочав прийом заявок

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Міжнародний фонд Івана Франка розпочав прийом робіт і супровідних документів на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка у 2025 році.

На здобуття Міжнародної премії можна подавати наукові праці, що були опубліковані у 2022-2024 роках та мають ISBN.

Наукова робота повинна мати міжнародне значення, належати до соціально-гуманітарних дисциплін і ґрунтуватися на засадах наукового осмислення історичних або сучасних процесів у культурі, політиці та суспільному житті України.

Для участі у Премії необхідно заповнити Ґуґл-форму https://forms.gle/oF8U5ei9EPCBeeT48 та надіслати три примірники наукової праці до Комітету Премії за адресою: вул. Володимирська, 48а, оф. 15., Київ, Україна, 01054.

Праці на здобуття Премії подають академічні установи, вищі навчальні заклади України та країн світу, з якими Україна має дипломатичні відносини, а також лауреати Премії попередніх років.

Премію засновано з метою сприяння комплексному вивченню художнього, наукового, публіцистичного доробку Івана Франка і заохочення вчених з різних країн світу до проведення актуальних досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук, що увиразнюють гуманістичний, національний, духовний, державотворчий сенс наукової та культурної спадщини України у світовому контексті.

Особливістю Премії 2025 року є долучення до її проведення ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,який видаватиме сертифікати підвищення кваліфікації із зазначенням кількості годин ЄКТС усім науковцям, як претендуватимуть на здобуття Премії та експертам.

З Положенням про Премію можна ознайомитися за покликанням https://frankoprize.com.ua/index.php/uk/2016/02/01/600/

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