Міжнародна премія імені Івана Франка 2024: оголошено прийом наукових робіт

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Фонд Франка до 1 березня приймає наукові роботи у галузі суспільно-гуманітарних наук на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка у 2024 році.

Дослідження, які подаються на Премію, повинні мати міжнародне значення, ґрунтуватися на засадах наукового осмислення історичних або сучасних процесів у культурі, політиці та суспільному житті України і належати до соціально-гуманітарних дисциплін.

Умови участі передбачають обов’язкове заповнення електронної форми (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXEuSyUEZZl11C-9wFSYfLRrBQzWdHkuoLw0qRxvrf5dsnrA/viewform). Монографії, які претендують на премію, повинні бути опубліковані протягом 2021-2023 років та мати ISBN, а три друковані примірники наукової роботи з автографом автора слід надіслати на поштову адресу Комітету Премії (01054, м. Київ, вул. Володимирська, 48А, оф. 15).

Рекомендувати наукову працю на здобуття Премії може або академічна установа, заклад вищої освіти України та країн світу, з якими Україна має дипломатичні відносини, або лауреати Премії попередніх років.

Дослідження мають відповідати позиції Івана Франка, яку він висловив за життя: «Ця праця наскрізь критична, діло холодного розуму, натхнена великою ідеєю одноцільності і своєрідності…»

Детальніше з умовами участі у конкурсі на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка можна ознайомитися в Положенні про Премію (https://frankoprize.com.ua/index.php/uk/2016/02/01/600/).

Міжнародну премію імені Івана Франка присуджують щорічно з 2016 року. Лауреат Премії отримує грошову винагороду та золотий знак. Урочиста церемонія нагородження лауреата відбувається щороку 27 серпня – у День народження Івана Франка – на його батьківщині.

Нагадаємо, у попередні роки премії були удостоєні кардинал Української Греко-Католицької церкви Любомир Гузар, професор Віденського університету Міхаель Мозер та академік Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Шаблій, професорка Українського католицького університету Ярослава Мельник і доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі, професорка Міланського університету Марія Грація Бартоліні, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк, професор Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка Леонід Тимошенко, завідувач відділу франкознавства, старший науковий співробітник Інституту Івана Франка НАН України Микола Легкий.

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