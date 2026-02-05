Чим відрізняються «Нафтусі» Трускавецька та Східницька?

0 SHARES Share Tweet

Остаточне вирішення династичної суперечки: Східницька «Нафтуся» теж королева, але не рідня королеви Трускавецької.

А якщо серйозно, то трускавецькі вчені Ігор Попович, Валерій Бабелюк, Тетяна Королишин і Галина Дубкова надали нам ексклюзивну інформацію про результати порівняльного дослідження термінових ефектів на електричну активність мозку і енергетику організму Трускавецької, Східницької, а також Опаківської води. В якості контролю були застосовані дистильована, колодязна і водопровідна води.

Стаття відправлена у польський науковий журнал, але вже зараз є можливість ознайомитись з висновком: Трускавецька вода чинить значний вплив на роботу мозку, котрий, своєю чергою, керує роботою практично всіх органів і систем організму.

Східницька вода теж фізіологічно активна, проте змінює роботу мозку в протилежному напрямку. Подібно, але слабше впливає на мозок Опаківська вода.

Цікаво, що ефект води із свердловини 21-Н, яка має позитивний редокс потенціал, мало що відрізняється від такого звичайних вод.

Результати досліджень вчених – на двох рисунках.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)