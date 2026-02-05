Чим відрізняються «Нафтусі» Трускавецька та Східницька?

05.02.2026 | Filed under: Публікації

Остаточне вирішення династичної суперечки: Східницька «Нафтуся» теж королева, але  не рідня королеви Трускавецької.

А якщо серйозно, то трускавецькі вчені Ігор Попович, Валерій Бабелюк, Тетяна Королишин і Галина Дубкова надали нам ексклюзивну інформацію про результати порівняльного дослідження термінових ефектів на електричну активність мозку і енергетику організму Трускавецької, Східницької, а також Опаківської води. В якості контролю були застосовані дистильована, колодязна і водопровідна води.

Стаття відправлена у польський науковий журнал, але вже зараз є можливість ознайомитись з висновком: Трускавецька вода чинить значний вплив на роботу мозку, котрий, своєю чергою, керує роботою практично всіх органів і систем організму.

Східницька вода теж фізіологічно активна, проте змінює роботу мозку в протилежному напрямку. Подібно, але слабше впливає на мозок Опаківська вода.

Цікаво, що ефект води із свердловини 21-Н, яка має позитивний редокс потенціал, мало що відрізняється від такого звичайних вод.

Результати досліджень вчених – на двох рисунках.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу
    05.01.2023 | 16:23

    Державний спеціалізований санаторій «Батьківщина» (м. Трускавець) запрошує на роботу: – психологів, –  соціальних педагогів, – фахівців з соціальної роботи, – соціальних працівників з відповідною освітою на постійну роботу. Телефон: 097-584-23-76. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо вивчати англійську мову! (0)Потрібен викладач англійської мови! (0)Запрошуємо юних футболістів (0)

  • Запрошуємо вивчати англійську мову!
    26.08.2022 | 15:47

    Курси іноземних мов Ірини Ченцової запрошують дітей та дорослих вивчати англійську мову з використанням інноваційних методик та сучасних підручників провідних британських та американських видавництв. Ми пропонуємо заняття в групах (7-10 чоловік), індивідуальне та корпоративне навчання, підготовку до ЗНО та здачі екзаменів на міжнародні сертифікати (IELTS, TOEFIL), а також Експрес-курси   для   дорослих   (англійська   для   подорожей   та […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви