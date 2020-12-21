Сепаратисти з «ВНК» хочуть влаштувати державний переворот та заснувати нову «Республіку Україна»

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У понеділок, 21 грудня, в Києві відбудеться “Всеукраїнський національний конгрес”, на якому група активістів збирається “перезаснувати державу Україна”, і створити нові органи державної влади: парламент, уряд та навіть власні збройні сили, СБУ, поліцію, податкову службу тощо. Про це вони розповідають відкрито: на своїх публічних сторінках у соцмережах. Їх діяльністю вже зацікавилася Служба безпеки: в рамках кримінального провадження за самовільне присвоєння владних повноважень (ст. 353 ККУ) 19 грудня по всій Україні провели серію обшуків та допитів.

Один із фігурантів провадження — 39-річний мешканець Дніпра Анатолій Балахнін, який називає себе “ідеологом” цього руху. Не маючи юридичної освіти, він самотужки вивчив українські закони та Конституцію, і почав трактувати їх на свій розсуд.

Зараз він є фігурантом кримінального провадження за особливо тяжкою 109 статтею Кримінального Кодексу — “дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади”.

Коли в його двері постукали слідчі СБУ, він відмовився відчиняти двері і почав вести пряму трансляцію на своїй сторінці у Фейсбук:

Ви відкриваєте двері чи ні?, — на відео чутно, як крізь зачинені вхідні двері питають співробітники СБУ.

Ламайте двері. Це не моя квартира. Я навіть не знаю, хто ви, — спокійним тоном відповідає Балахнін.

Я — старший слідчий Головного управління СБУ в Дніпропетровській області.

Можете викликати мене до себе.

В мене є санкція на проведення обшуку у цій квартирі, бо ви тут проживаєте. Ви будете добровільно відкривати?

Це не моя квартира, — вперто стоїть на своєму Балахнін.

Лунають удари по металевим дверям. В останні секунди перед появою правоохоронців він розповідає про те, що вже “покликав Організацію об’єднаних націй” і просить “викличіть, будь ласочка, поліцію на цю адресу”.

Напередодні у численних інтерв`ю та на своїй фейсбук-сторінці Балахнін називав поліцію, а також діючу Верховну Раду, Кабінет міністрів, Збройні сили України та решту державних органів “нелегітимними” та “нікчемними”. Нарікаючи на “незаконні” та “злочинні” дії українських держорганів, він вирішив “перезаснувати Республіку Україну “з нуля”.

З 2017 року Балахнін почав мандрувати Україною та агітувати за створення нових органів державної влади та альтернативних органів самоврядування. Під час кожного відрядження він знаходив кількох прихильників. Але навіть силами кількох людей у шістнадцяти областях України утворювалися самопроголошені сільські, міські та районні ради.

За словами самого Анатолія Баланхіна, щоб заснувати самопроголошену Київську міську раду, йому знадобилося всього десятеро людей — які приймали рішення від імені всього українського народу. Згодом такі “рішення” активісти почали розсилати до міжнародних організацій — щоб отримати їхню підтримку та підтвердження законності таких рішень.

Подібні сепаратистські проекти створюються в Україні раз на кілька років. У 2016-му році СБУ викрила діяльність так званих “територіальних громад”, які роздавали паспорти, захоплювали комунальні підприємства, збирали податки і навіть видавали власні автомобільні номери. Так само, як і Балахнін, вони називали Україну “державою-паразитом”, і встановлювали власні правила оподаткування та ведення бізнесу. А заодно — створювали власні суди, поліцію та прокуратуру.

Після серії обшуків та затримань діяльність активістів “територіальних громад” згасла. Але нинішня активність копіює діяльність попередників. Анатолій Балахнін уже почав виготовляти “посвідчення депутатів” та печатки міськрад і пропонував усім робити їх за підготовленим зразком.

Активісти переконують, що їхню діяльність фінансують самі. Анатолій Балахнін розповідав, що деякий час уже не працює, а існує на пожертви, які надходять на його банківську картку від прихильників.

Разом із тим, в СБУ не виключають, що така діяльність вигідна Російській Федерації. Керівництво РФ з 2011-го року готувала розкол України під виглядом створення федеративних округів, які потім за допомогою референдуму можуть приєднатися до сусідньої держави. Ідею федералізації України, зокрема, підтримує кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук та проросійські партії: “Опозиційний блок” та “Партія Шарія”.

Разом з тим, правники-конституціоналісти вкотре пояснюють, що заходи на зразок так званого “Всеукраїнського національного конгресу” не мають жодної юридичної сили:

“Рішення про заснування державних органів не може приймати купка людей. Нічого спільного із законністю такий формат діяльності не має. Україна — демократична держава, і проведення масових акцій та зборів не заборонені. Але спроби заснувати парламент або нові збройні сили — це злочин, описаний низкою статей Кримінального Кодексу України, зокрема ст. 109, 110, 111, 353”, — пояснює правник, доктор юридичних наук Віталій Шевченко.

Інформаційний Спротив

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