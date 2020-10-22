Народний депутат подасть запит, щоб вияснити, хто втягнув СБУ у виборчий процес в Трускавці

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Вівторковий «візит» СБУ до Трускавця поклав жирну пляму на репутацію цієї державної структури. Втручання у виборчий процес і намагання зашкодити одному з кандидатів на посаду міського голови, а саме представнику опозиційної до діючої влади партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка, обов’язково матиме наслідки. Адже не може державна структура, котра покликана дбати про захист національної безпеки та виявляти зрадників і шпигунів, бути на побігеньках у когось з олігархів, не може втручатися у виборчий процес та в останній передвиборчий тиждень робити безглузді заяви про «збереження» екології чи мінеральної води, не може публічно обманювати про вилучення якихось документів, чого насправді зроблено не було.

Тема втручання львівського обласного СБУ на чиєсь замовлення у виборчий процес була піднята на зустрічі міського голови Андрія Кульчинського з народним депутатом Володимиром Ар`євим (фракція «Європейська Солідарність»). Зустріч відбулася 21 жовтня. Нардеп Володимир Ар`єв, який обурений тим, що мужніх офіцерів, захисників безпеки держави, хтось використовує в своїх меркантильних політичних цілях, пообіцяв вияснити хто ж замовник цієї провокації та подати відповідний депутатський запит. Звісно ж, шило колись вилізе з мішка, але буде це вже після виборів.

Нагадаємо, що 20 жовтня пресслужба УСБУ у Львівській області поширила пресреліз та відео «СБУ попередила знищення комерсантами унікальної екології курортного Трускавця», де в маніпулятивній формі стверджується, що «правоохоронці провели виїмку документів у міській раді Трускавця». Насправді ж жодної виїмки документів вчинено не було.

У пресрелізі присутня згадка про те, що «кінцевим власником комерційних структур, що експлуатували свердловини, є народний депутат однієї з політичних партій». І це теж наводить на думку про політичне замовлення. Натомість стверджувальні заяви пресрелізу «Зловмисники також свідомо порушували порядок використання і охорони надр, що призвело до забруднення родовищ і створило екологічну небезпеку в регіоні. Експлуатацію низки цілющих свердловин типу «Нафтуся» було припинено» можуть свідчити про упередженість, адже визнати когось зловмисником чи злочинцем може тільки суд. Також є підстави вважати, що як кострубаті дії, так і не менш кострубаті заяви нанесли шкоду іміджу курорту, а це є неприпустимим явищем, щоб служби, які покликані стояти на сторожі безпеки, руйнували цю безпеку непродуманими висловлюваннями чи коментарями та відлякували відпочивальників. Хто заплатить за репутаційні втрати, які несе курорт через такі непродумані голослівні заяви силовиків? Може, кандидат з ПР, котрий також шкодить курорту і рубає гілку, на якій сидить?

Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський у своєму відеозверненні до Президента України Володимира Зеленського відверто припустив, що це шоу від обласного СБУ є явно замовним.

«Я, міський голова Трускавця, звертаюся до Президента України.

Володимире Олександровичу! Припиніть політичні репресії кандидатів від «Європейської Солідарності». Сьогодні на обласному сайті Служби безпеки України появилася інформація, яка нагадує брудне політичне замовлення. За п’ять років моєї роботи правоохоронці неодноразово приходили в міську раду з потребою ознайомитися з різними документами. Але вперше отак показово працівники Служби безпеки України з надписами на спині, з фотофіксацією, з відеофіксацією заходили в кабінети органу місцевого самоврядування і проводили ознайомлення з документами, і після цього в цей же день явно показували на сайті обласного управління.

Особливу пересторогу викликає те, що це шоу відбулося напередодні виборів міського голови, де я є лідером цих перегонів.

На сайті обласної Служби безпеки розміщені інформаційні посили і фотографії, які давно використовуються одним із моїх опонентів. Тема приватизації Нафтусі використовується політиками напередодні місцевих виборів близько двадцяти років. Але так відкрито до чорного піару вперше долучилася Служба безпеки України.

Тим більше незрозуміло чому працівники СБУ прийшли в міську раду з ухвалою суду, де чітко написано, що право ознайомитися з документами належить виключно слідчому Національної поліції? І чому на сайті СБУ написано, що була проведена виїмка документів, якщо ухвалою суду дозволено ознайомлення з ними? І ніякої виїмки проведено не було. І чому аж на двадцятий рік приватизації Нафтусі напередодні виборів, цитую «Служба безпеки попередила знищення унікальної екології курортного Трускавця»? Де ви були раніше?

Також звертаюся до керівника Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх спарв, Генерального прокурора України. Припиніть брати участь у брудних виборчих технологіях!», – зазначив у своєму відеозверненні до Президента України Володимира Зеленського від 20.10.2020 р. міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Чи відреагує Володимир Зеленський на відеозвернення Андрія Кульчинського? Мав би відреагувати, адже мова йде про залучення у брудні політичні розбірки силовиків, тим більше спецслужби з хорошою репутацією. Але навіть якщо і проігнорує, то все одно колись буде відповідь на запит народного депутата України Володимира Ар`єва. І тоді можна буде зробити висновок, чи замовником «візиту» офіцерів СБУ був інший кандидат (а може виявитися, що й той, хто пов’язаний з російським бізнесом і чий політтехнолог є громадянином Російської Федерації), чи окрема політична сила (а кому вигідно «мочити» «ЄС», як думаєте?), чи може це був людський фактор.

Але винні у провокації, в яку втягнули обласне управління СБУ, обов’язково повинні позбутися своїх посад та мають бути покарані згідно чинного законодавства України.

Власна інформація

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