У Трускавці пройде V Ювілейний фестиваль-конкурс духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!»

Положення про V Ювілейний фестиваль-конкурс духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!» (20 вересня 2020 року)
Фестиваль є культурно-мистецькою акцією, який проводиться з метою поширення і збагачення духовних і культурних цінностей української молоді; популяризації сучасної духовної, релігійної пісні та поезії; виявлення та розвитку дитячих талантів; відзначення свята Різдва Пресвятої Богородиці.
Організатори фестивалю
Релігійно-просвітницький центр ім. о. І. Валюха,
Трускавецький деканат УГКЦ,
Трускавецька міська рада,
Будинок учнівської творчості м. Трускавця.
Номінації конкурсу
– Вокал: солісти, ансамблі;
– Авторська пісня (написана учасником конкурсу);
– Художнє читання: соло, групове;
– Авторське читання: соло, групове.
Учасники конкурсу
До участі у фестивалі запрошуються діти та молодь, які проживають чи навчаються у містах та селах, що належать до Трускавецького деканату УГКЦ та с.Орів.
Вікові категорії
І вікова категорія 7-11 років;
ІІ вікова категорія 12-16 років;
Змішана вікова категорія.
Умови фестивалю
Фестиваль духовної пісні та поезії «Радуйся Маріє!» проводиться у формі фестивалю-конкурсу.
Учасники фестивалю-конкурсу в кожній номінації представляють один твір духовно-релігійного змісту.
Час виконання одного твору – до 5 хвилин.
Вокалісти виконують пісню з інструментальним супроводом, акапельно або під фонограму мінус.
Учасники номінації авторське читання додатково подають журі власну поезію, надруковану на аркуші формату А4.
Заявки на участь у конкурсі подаються до 14 вересня 2020р. на електронну адресу БУТ: truskavets.but@gmail.com
(Телефон для довідок: 050-573-52-82 Роксолана Мартинюк).
Журі фестивалю
Журі визначає та нагороджує кращих виконавців дипломами та призами.
Оргкомітет та журі можуть запровадити додаткові призові номінації, або відзначення а також гран-прі фестивалю-конкурсу.
Супроводжуючі особи (учасники інструментального ансамблю, бек-вокалісти, акомпаніатори та інші особи, які допомагають виконавцеві) не нагороджуються.
Критерії оцінювання
– Поєднання мистецького образу з духовним змістом твору;
– Майстерність виконання (емоційність виступу, дикція, чистота інтонування…);
– Творчий підхід до розкриття пропонованої тематики;
– Сценічна культура; зовнішній вигляд; робота з реквізитом; комунікація з глядачами;
– Відповідність репертуару виконавським можливостям та віку учасника.
Фестиваль-конкурс проводиться 20.09.2020 р. біля церкви св. Миколая, поч. о 14.30. Нагородження учасників відбудеться у той самий день о 18.00 (можливі зміни).
Форма заявки
- Прізвище та ім’я.
- Номінація.
- Вік.
- Назва навчального закладу.
- Назва та автор твору.
- Керівник.
- Кількість учасників.
- Контактний телефон.
- (Необхідні технічні засоби).
Оргкомітет фестивалю
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