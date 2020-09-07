У Трускавці пройде V Ювілейний фестиваль-конкурс духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!»

07.09.2020 | Filed under: Публікації

Положення про V Ювілейний фестиваль-конкурс духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!» (20 вересня 2020 року)

Фестиваль є культурно-мистецькою акцією, який проводиться з метою поширення і збагачення духовних і культурних цінностей української молоді; популяризації сучасної духовної, релігійної пісні та поезії; виявлення та розвитку дитячих талантів; відзначення свята Різдва Пресвятої Богородиці.

Організатори фестивалю

Релігійно-просвітницький центр ім. о. І. Валюха,

Трускавецький деканат УГКЦ,

Трускавецька міська рада,

Будинок учнівської творчості м. Трускавця.

Номінації конкурсу

– Вокал: солісти, ансамблі;

– Авторська пісня (написана учасником конкурсу);

– Художнє читання: соло, групове;

– Авторське читання: соло, групове.

Учасники конкурсу

До участі у фестивалі запрошуються діти та молодь, які проживають чи навчаються у містах та селах, що належать до Трускавецького деканату УГКЦ та с.Орів.

Вікові категорії

І вікова категорія 7-11 років;

ІІ вікова категорія 12-16 років;

Змішана вікова категорія.

Умови фестивалю

Фестиваль духовної пісні та поезії «Радуйся Маріє!» проводиться у формі фестивалю-конкурсу.

Учасники фестивалю-конкурсу в кожній номінації представляють один твір духовно-релігійного змісту.

Час виконання одного твору – до 5 хвилин.

Вокалісти виконують пісню з інструментальним супроводом, акапельно або під фонограму мінус.

Учасники номінації авторське читання додатково подають журі власну поезію, надруковану на аркуші формату А4.

Заявки на участь у конкурсі подаються до 14 вересня 2020р. на електронну адресу БУТ: truskavets.but@gmail.com

(Телефон для довідок: 050-573-52-82 Роксолана Мартинюк).

Журі фестивалю

Журі визначає та нагороджує кращих виконавців дипломами та призами.

Оргкомітет та журі можуть запровадити додаткові призові номінації, або відзначення а також гран-прі фестивалю-конкурсу.

Супроводжуючі особи (учасники інструментального ансамблю, бек-вокалісти, акомпаніатори та інші особи, які допомагають виконавцеві) не нагороджуються.

Критерії оцінювання

– Поєднання мистецького образу з духовним змістом твору;

– Майстерність виконання (емоційність виступу, дикція, чистота інтонування…);

– Творчий підхід до розкриття пропонованої тематики;

– Сценічна культура; зовнішній вигляд; робота з реквізитом; комунікація з глядачами;

– Відповідність репертуару виконавським можливостям та віку учасника.

Фестиваль-конкурс проводиться 20.09.2020 р. біля церкви св. Миколая, поч. о 14.30. Нагородження учасників відбудеться у той самий день о 18.00 (можливі зміни).

Форма заявки

  1. Прізвище та ім’я.
  2. Номінація.
  3. Вік.
  4. Назва навчального закладу.
  5. Назва та автор твору.
  6. Керівник.
  7. Кількість учасників.
  8. Контактний телефон.
  9. (Необхідні технічні засоби).

Оргкомітет фестивалю

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