У Трускавці пройде V Ювілейний фестиваль-конкурс духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!»

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Положення про V Ювілейний фестиваль-конкурс духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!» (20 вересня 2020 року)

Фестиваль є культурно-мистецькою акцією, який проводиться з метою поширення і збагачення духовних і культурних цінностей української молоді; популяризації сучасної духовної, релігійної пісні та поезії; виявлення та розвитку дитячих талантів; відзначення свята Різдва Пресвятої Богородиці.

Організатори фестивалю

Релігійно-просвітницький центр ім. о. І. Валюха,

Трускавецький деканат УГКЦ,

Трускавецька міська рада,

Будинок учнівської творчості м. Трускавця.

Номінації конкурсу

– Вокал: солісти, ансамблі;

– Авторська пісня (написана учасником конкурсу);

– Художнє читання: соло, групове;

– Авторське читання: соло, групове.

Учасники конкурсу

До участі у фестивалі запрошуються діти та молодь, які проживають чи навчаються у містах та селах, що належать до Трускавецького деканату УГКЦ та с.Орів.

Вікові категорії

І вікова категорія 7-11 років;

ІІ вікова категорія 12-16 років;

Змішана вікова категорія.

Умови фестивалю

Фестиваль духовної пісні та поезії «Радуйся Маріє!» проводиться у формі фестивалю-конкурсу.

Учасники фестивалю-конкурсу в кожній номінації представляють один твір духовно-релігійного змісту.

Час виконання одного твору – до 5 хвилин.

Вокалісти виконують пісню з інструментальним супроводом, акапельно або під фонограму мінус.

Учасники номінації авторське читання додатково подають журі власну поезію, надруковану на аркуші формату А4.

Заявки на участь у конкурсі подаються до 14 вересня 2020р. на електронну адресу БУТ: truskavets.but@gmail.com

(Телефон для довідок: 050-573-52-82 Роксолана Мартинюк).

Журі фестивалю

Журі визначає та нагороджує кращих виконавців дипломами та призами.

Оргкомітет та журі можуть запровадити додаткові призові номінації, або відзначення а також гран-прі фестивалю-конкурсу.

Супроводжуючі особи (учасники інструментального ансамблю, бек-вокалісти, акомпаніатори та інші особи, які допомагають виконавцеві) не нагороджуються.

Критерії оцінювання

– Поєднання мистецького образу з духовним змістом твору;

– Майстерність виконання (емоційність виступу, дикція, чистота інтонування…);

– Творчий підхід до розкриття пропонованої тематики;

– Сценічна культура; зовнішній вигляд; робота з реквізитом; комунікація з глядачами;

– Відповідність репертуару виконавським можливостям та віку учасника.

Фестиваль-конкурс проводиться 20.09.2020 р. біля церкви св. Миколая, поч. о 14.30. Нагородження учасників відбудеться у той самий день о 18.00 (можливі зміни).

Форма заявки

Прізвище та ім’я. Номінація. Вік. Назва навчального закладу. Назва та автор твору. Керівник. Кількість учасників. Контактний телефон. (Необхідні технічні засоби).

Оргкомітет фестивалю

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