У Трускавці нагородили лауреатів та переможців V Ювілейного фестивалю-конкурсу духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!»

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В неділю, 20 вересня, у Трускавці завершився V Ювілейний фестиваль-конкурс духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!». Церемонія нагородження лауреатів та переможців фестивалю у вокальній та літературній номінаціях проходила біля церкви св. Миколая. Всіх учасників фестивалю привітав міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Фестиваль є культурно-мистецькою акцією, що проводиться з метою поширення і збагачення духовних і культурних цінностей української молоді; популяризації сучасної духовної, релігійної пісні та поезії; виявлення та розвитку дитячих талантів; відзначення свята Різдва Пресвятої Богородиці.

Звіт про проведення V Регіонального фестивалю-конкурсу духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!», 2020 р.

Організатори фестивалю

Релігійно-просвітницький центр ім. о. І. Валюха,

Трускавецький деканат Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ,

Трускавецька міська рада,

Будинок учнівської творчості м. Трускавця.

Журі конкурсу

Голова журі: о.-диякон Богдан Криницький – випускник Львівської державної консерваторії ім. М.Лисенка, керівник студії звукозапису, аранжувальник альбомів пісень тріо священників Новий час.

Кліш Ірина Йосипівна – оперна і концертно-камерна співачка, педагог по класу вокалу, доцент ДДПУ ім.І.Франка, відмінник освіти України (1995, 2005). Викладач на курсах підвищення кваліфікації вчителів музичного мистецтва, читає лекції з курсу «Методика вокального виховання». Автор чисельних опублікованих навчальних посібників.

Медвідь Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики музичного виховання і диригування ДДПУ ім.І.Франка. Керівник дитячого хору «Лілея» церкви Різдва Пресвятої Богородиці м.Стебник.

Мазурчак Лідія – автор поетичних збірок “Відчуття” та «Комуналка», співавтор альманахів “Гомін Підгір’я”, “Тріада часу”. Вчитель історії у школі м.Борислава, автор інтернет-видання “Змістовно: люди, події, думки”.

Рибалкіна Наталія Ігорівна – актриса Львівського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Ю. Дрогобича, викладач акторської майстерності у «Галицькій кіношколі», знімалась у фільмах: «Переполох у Трускавці», «Дрогобицька Голгофа», «Стрий. Легенда».

Литвин Анна – громадська діячка, керівник проекту «Перехресні стежки», організатор Всеукраїнського літературного фестивалю Літфест, нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

Підсумкові результати

Номінація «вокал»

Гран-прі – Аторвін Юната, БУТ

І вікова категорія

І – Кутний Юрій, недільна школа с.Станиля

І – Шоп’як Аделія, БУТ

І – Івасівка Вікторія, БУТ

І – Борик Даниїл, БХЕТУМ м.Стебник

ІІ – Гладка Дарина, СЗШ №3

ІІ – Дуб Анна, БУТ

ІІ – Бабич Аліна, БХЕТУМ м.Стебник

ІІ – Савчак Соломія, СЗШ№3

ІІІ – Криницька Анна, школа мистецтв

ІІІ – Кушнір Вероніка, БУТ

ІІІ – Нестор Злата, БУТ

ІІІ – Чабан Мар’яна, СЗШ №1

Вокальні ансамблі:

І – Ямелинець Софія, Ямелинець Соломія, БУТ

ІІ – Германович Діана, Івасівка Вікторія, НВК СЗШ№2

ІІ – Дуб Анна, Небоженкова Вікторія, Костецька Зоряна, БУТ

ІІ вікова категорія

І – Скробач Оксана, СЗШ№3

ІІ – Білинський Роман, СЗШ№3

Вокальні ансамблі:

І – Ансамбль «Вишиванка», с.Доброгостів

ІІ – Янів Адріана, Янів Валентина, БУТ

Змішана вікова категорія

І – Вовків Лілія, Вовків Андрій, БУТ

ІІ – Небоженкова Вікторія, Калапунь Марія, БУТ

Номінація «Художнє читання»

Гран-прі – Костецька Зоряна, СЗШ №1

І вікова категорія

І – Шевчик Катерина, НВК СЗШ №2

І – Скибак Софія, СЗШ №1

ІІ – Підкова Олександр, СЗШ №3

ІІ – Стець Аліна, СЗШ №3

ІІ – Салань Софія, Народний дім

ІІ – Стечкевич Ольга, СЗШ №3

ІІ –Пецкович Ірина, СЗШ №1

ІІ – Кішко Вероніка, СЗШ №1

ІІІ – Ключковський Дмитро, СЗШ №3

ІІІ – Новакевич Яна, НВК СЗШ №2

ІІІ – Чабан Мар’яна, СЗШ №1

Групове читання:

І – Гурток художнього слова народного дому

І – Огородник Марта, Нестер Марія, СЗШ№1

ІІ – Учні 3-А класу СЗШ№3

ІІ – Ведманов Роман, Тупитчак Діана, СЗШ №3

ІІ вікова категорія

І – Климко Мар’яна, СЗШ №3

І – Кірчей Микола, СЗШ №3

ІІ – Полянко Анастасія, СЗШ №1

ІІ – Пікуш Олена, НВК СЗШ №2

ІІ – Білас Миколай, СЗШ №1

ІІІ – Гарасим’як Владислав, НВК СЗШ №2

ІІІ – Дубик Петро, с.Доброгостів

ІІІ – Пігут Софія, СЗШ №1

Номінація «Авторське читання»

І вікова категорія

І – Явір Святослав, НВК СЗШ№2

І – Петрів Дана, СЗШ №3

ІІ – Мойшевич Анастасія, СЗШ №3

ІІ — Поліщук Аліса, СЗШ №3

ІІ – Данилишин Катерина, СЗШ№1

ІІІ – Мінчак Віктор, БУТ

Групове:

І – Мінчак Віктор, Марцинишин Вікторія, СЗШ №1

І – Шукель Анна, ШукельВладислав, СЗШ №3

ІІ вікова категорія

І – Поліщук Еліна, СЗШ №3

ІІ – Вапенська Софія, СЗШ №1.

Оргкомітет

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