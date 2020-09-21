У Трускавці нагородили лауреатів та переможців V Ювілейного фестивалю-конкурсу духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!»

В неділю, 20 вересня, у Трускавці завершився V Ювілейний фестиваль-конкурс духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!». Церемонія нагородження лауреатів та переможців фестивалю у вокальній та літературній номінаціях проходила біля церкви св. Миколая. Всіх учасників фестивалю привітав міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.
Фестиваль є культурно-мистецькою акцією, що проводиться з метою поширення і збагачення духовних і культурних цінностей української молоді; популяризації сучасної духовної, релігійної пісні та поезії; виявлення та розвитку дитячих талантів; відзначення свята Різдва Пресвятої Богородиці.
Звіт про проведення V Регіонального фестивалю-конкурсу духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!», 2020 р.
Організатори фестивалю
Релігійно-просвітницький центр ім. о. І. Валюха,
Трускавецький деканат Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ,
Трускавецька міська рада,
Будинок учнівської творчості м. Трускавця.
Журі конкурсу
Голова журі: о.-диякон Богдан Криницький – випускник Львівської державної консерваторії ім. М.Лисенка, керівник студії звукозапису, аранжувальник альбомів пісень тріо священників Новий час.
Кліш Ірина Йосипівна – оперна і концертно-камерна співачка, педагог по класу вокалу, доцент ДДПУ ім.І.Франка, відмінник освіти України (1995, 2005). Викладач на курсах підвищення кваліфікації вчителів музичного мистецтва, читає лекції з курсу «Методика вокального виховання». Автор чисельних опублікованих навчальних посібників.
Медвідь Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики музичного виховання і диригування ДДПУ ім.І.Франка. Керівник дитячого хору «Лілея» церкви Різдва Пресвятої Богородиці м.Стебник.
Мазурчак Лідія – автор поетичних збірок “Відчуття” та «Комуналка», співавтор альманахів “Гомін Підгір’я”, “Тріада часу”. Вчитель історії у школі м.Борислава, автор інтернет-видання “Змістовно: люди, події, думки”.
Рибалкіна Наталія Ігорівна – актриса Львівського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Ю. Дрогобича, викладач акторської майстерності у «Галицькій кіношколі», знімалась у фільмах: «Переполох у Трускавці», «Дрогобицька Голгофа», «Стрий. Легенда».
Литвин Анна – громадська діячка, керівник проекту «Перехресні стежки», організатор Всеукраїнського літературного фестивалю Літфест, нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
Підсумкові результати
Номінація «вокал»
Гран-прі – Аторвін Юната, БУТ
І вікова категорія
І – Кутний Юрій, недільна школа с.Станиля
І – Шоп’як Аделія, БУТ
І – Івасівка Вікторія, БУТ
І – Борик Даниїл, БХЕТУМ м.Стебник
ІІ – Гладка Дарина, СЗШ №3
ІІ – Дуб Анна, БУТ
ІІ – Бабич Аліна, БХЕТУМ м.Стебник
ІІ – Савчак Соломія, СЗШ№3
ІІІ – Криницька Анна, школа мистецтв
ІІІ – Кушнір Вероніка, БУТ
ІІІ – Нестор Злата, БУТ
ІІІ – Чабан Мар’яна, СЗШ №1
Вокальні ансамблі:
І – Ямелинець Софія, Ямелинець Соломія, БУТ
ІІ – Германович Діана, Івасівка Вікторія, НВК СЗШ№2
ІІ – Дуб Анна, Небоженкова Вікторія, Костецька Зоряна, БУТ
ІІ вікова категорія
І – Скробач Оксана, СЗШ№3
ІІ – Білинський Роман, СЗШ№3
Вокальні ансамблі:
І – Ансамбль «Вишиванка», с.Доброгостів
ІІ – Янів Адріана, Янів Валентина, БУТ
Змішана вікова категорія
І – Вовків Лілія, Вовків Андрій, БУТ
ІІ – Небоженкова Вікторія, Калапунь Марія, БУТ
Номінація «Художнє читання»
Гран-прі – Костецька Зоряна, СЗШ №1
І вікова категорія
І – Шевчик Катерина, НВК СЗШ №2
І – Скибак Софія, СЗШ №1
ІІ – Підкова Олександр, СЗШ №3
ІІ – Стець Аліна, СЗШ №3
ІІ – Салань Софія, Народний дім
ІІ – Стечкевич Ольга, СЗШ №3
ІІ –Пецкович Ірина, СЗШ №1
ІІ – Кішко Вероніка, СЗШ №1
ІІІ – Ключковський Дмитро, СЗШ №3
ІІІ – Новакевич Яна, НВК СЗШ №2
ІІІ – Чабан Мар’яна, СЗШ №1
Групове читання:
І – Гурток художнього слова народного дому
І – Огородник Марта, Нестер Марія, СЗШ№1
ІІ – Учні 3-А класу СЗШ№3
ІІ – Ведманов Роман, Тупитчак Діана, СЗШ №3
ІІ вікова категорія
І – Климко Мар’яна, СЗШ №3
І – Кірчей Микола, СЗШ №3
ІІ – Полянко Анастасія, СЗШ №1
ІІ – Пікуш Олена, НВК СЗШ №2
ІІ – Білас Миколай, СЗШ №1
ІІІ – Гарасим’як Владислав, НВК СЗШ №2
ІІІ – Дубик Петро, с.Доброгостів
ІІІ – Пігут Софія, СЗШ №1
Номінація «Авторське читання»
І вікова категорія
І – Явір Святослав, НВК СЗШ№2
І – Петрів Дана, СЗШ №3
ІІ – Мойшевич Анастасія, СЗШ №3
ІІ — Поліщук Аліса, СЗШ №3
ІІ – Данилишин Катерина, СЗШ№1
ІІІ – Мінчак Віктор, БУТ
Групове:
І – Мінчак Віктор, Марцинишин Вікторія, СЗШ №1
І – Шукель Анна, ШукельВладислав, СЗШ №3
ІІ вікова категорія
І – Поліщук Еліна, СЗШ №3
ІІ – Вапенська Софія, СЗШ №1.
Оргкомітет
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