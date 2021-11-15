Іван Герльовський: «Команда Ореста Саламахи працює і буде працювати для розвитку Трускавецької територіальної громади»

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За два роки народний депутат України від Дрогобиччини Орест Саламаха (фракція «Слуга народу») залучив для Трускавця майже 14 млн. грн. Ця сума є значно вищою від загальної суми субвенцій, залучених на Трускавець будь-ким із народних депутатів попередніх скликань. Та і в цілому для Дрогобиччини Орестом Саламахою залучено колосальні кошти, які підуть на розвиток Франкового краю.

Про те, що саме було зроблено і які плани на майбутнє, спілкуємося з помічником народного депутата Ореста Саламахи, депутатом Трускавецької міської ради від політичної партії «Слуга народу», заступником головного лікаря КНП «Трускавецька міська лікарня» Іваном Ігоровичем Герльовським.

– Іване Ігоровичу, 13 млн. 840 тис. 029 грн. для Трускавця за два роки – це колосальна сума. Чи пам’ятаєте, які з реалізованих проектів були першими?

– Звісно, пам’ятаю. Майже півтора року тому, а саме в липні 2020 року вперше за багато років Трускавець отримав рекордну суму 5 млн. 977 тис. 029 грн. субвенції з державного бюджету.

Тоді згідно розпорядження Кабінету Міністрів України №891-р від 08.07.2020 р. в рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території надійшло:

– 3 млн. 134,714 тис. грн. – на реконструкцію прибудинкової території на вул. Івасюка,3,5,7 в м. Трускавець,

– 2 млн. 293,315 тис. грн. – на реконструкцію зони активного відпочинку на бульварі Торосевича в м. Трускавець (спортивний майданчик в курортному парку біля тиру),

– 549,000 тис. грн. – на придбання апарату штучної вентиляції легень для КНП «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради.

Як бачите, майже 6 мільйонів гривень було розподілено на три важливі напрямки:

1) придбано апарат ШВЛ для охорони здоров`я,

2) реконструювали прибудинкові території на вулиці Івасюка (напрям житлово-комунального господарства),

3) для молоді проведено реконструкцію майданчику для активного відпочинку.

Насправді тоді мало хто вірив, що цей майданчик буде зроблено, адже він був дуже занедбаний, а кошти треба було використати до нового року. Об`єм робіт був величезний, але все-таки цей проєкт нам вдалося реалізувати, і я цим дуже задоволений. В 2021 році на цьому майданчику ми проводили перший чемпіонат України – з волейболу на снігу, потім чемпіонат з пляжного волейболу і багато інших заходів. Майданчик є дуже популярним місцем активного дозвілля і для наших трускавчан, і для відпочивальників.

– Другий транш коштів Мінсоцеконому для Трускавця стосувався нашої Трускавецької лікарні…

– Так, оскільки тема ковіду і охорони здоров`я була і залишається вкрай актуальною, то ми акцент зробили саме на лікарні.

Згідно розпорядження Кабміну № 1554-р. від 09.12.2020 р. було виділено:

– 2 млн.890 тис. грн. – на придбання медичного обладнання цифрової рентгенівської системи для Трускавецької міської лікарні;

– 1 млн.590 тис. грн. – на придбання медичного обладнання УЗД для Трускавецької міської лікарні;

– 500 тис. грн. – на капремонт приміщень Трускавецької міської лікарні під облаштування ПЛР-лабораторії.

Ми придбали новий сучасний УЗД-апарат та замінили наш старенький рентген-апарат «РУМ 20», який служив 36 років (з 1984 року). Ці придбання дали нам можливість покращити медичні послуги в нашій лікарні, зокрема діагностику.

Щодо закладених 500 тисяч гривень на ПЛР-лабораторію, то хочу акцентувати на тому, що кошти були виділені, але не були освоєні. Ці кошти стали перехідними, маємо їх використати до кінця 2021 року.

Відразу хочу зазначити, що згідно розпорядження КМУ від 28.10.2021 № 1337-р. виділено додатково 2 млн. 383 тис. грн. на капітальний ремонт приміщень КНП “Трускавецька міська лікарня” під облаштування ПЛР-лабораторій. Загальна вартість проекту по експертному звіту становить 3 млн. 545 тис. 747 грн. Зараз проходить тендерна процедура, чекаємо його завершення, щоб розпочалися необхідні роботи.

– Ви балотувалися до міської ради по округу №3, і одним з пунктів Вашої програми було вуличне освітлення по вулиці Скоропадського?

– Так, і я вже виконав цю свою обіцянку. Освітлення по вулиці Скоропадського дійсно дуже потрібне, до мене неодноразово зверталися парафіяни греко-католицької церкви св. Іллі, які ходять на ранішню чи вечірню Службу Божу саме цією дорогою, і їм дуже некомфортно ходити в темряві. А ще вулиця Скоропадського веде до міської лікарні, знаходиться між двома школами, між двома дитячими садочками, так що проблема була нагальною.

Тож згідно розпорядження КМУ № 822-р. від 21.07.2021 р. було виділено 500 тисяч гривень для реконструкції мереж вуличного освітлення вулиці Скоропадського в м. Трускавець. Ще 146 тис. 240 грн. виділено з міського бюджету Трускавця, а 8 листопада 2021 р. було укладено договір з підрядною організацією ТОВ «Неопалима купина» на виконання робіт з реконструкції вуличного освітлення по вул. Скоропадського.

– Багато зроблено, але є й те, що ще треба зробити. Які у Вас плани на найближчий період?

– Так, багато зроблено, та ще є проєкти, які й зараз втілюються. Серед них – грандіозний масштабний проєкт з будівництва об`їзної дороги, яка розвантажить наше місто від транзитного транспорту та буде гарантією, що у випадку нових проваль біля Стебника Трускавець матиме безпечне сполучення з Україною та світом.

Кілька днів тому ми з Орестом Ігоровичем відвідали цей один з наймасштабніших об`єктів Великого будівництва на Дрогобиччині – будівництво дороги Т-14-02 Східниця – Пісочна. Роботи неподалік Трускавця в с. Модричі тривають і плавно підходять до завершення. Станом на цей час вже значна частина з твердим дорожнім покриттям, ведуться роботи з укріплення узбіч. Новозбудована дорога матиме по дві смуги руху з шириною проїзної частини 7,5 м. Крім цього, відповідно до проєкту, на початку та в кінці траси буде облаштовано однорівневі транспортні розв’язки кільцевого типу. До завершення робіт та відкриття траси для експлуатації чекати залишилося зовсім мало.

Щодо планів на найближчий час, то серед них облагородження прибудинкової території біля будинків 9 та 11 на вулиці Стуса (замощення бруківкою, освітлення). Також шукатиму підтримки у питанні вуличного освітлення в селі Станиля. Потребує вкладень і територія СЗШ №3 м. Трускавця, стадіон біля цієї школи.

В моїх планах ряд проєктів, які стосуються нашої Трускавецької лікарні. Це капітальний ремонт ліфтів, доутеплення хірургічного та терапевтичного корпусів лікарні, закупівля необхідного медичного обладнання, яке дозволило б лікарні заробляти більше коштів. А ще – замощення бруківкою території між хірургічним і поліклінічним корпусами, ремонт актового залу терапевтичного корпусу. Так що працювати є над чим.

– Ви задоволені тим, що є членом команди Ореста Саламахи?

– На мій погляд, Орест Ігорович Саламаха – це правильний вибір Дрогобиччини, оскільки таких рекордних коштів наш район ще не отримував. І це стосується не лише Трускавця, адже Орест Саламаха багато допомагає і нашим сусіднім громадам – Дрогобицькій, Бориславській та іншим. Там теж придбано новітнє медичне обладнання, робиться освітлення по селах, реалізовуються інші масштабні проєкти.

Мені дуже імпонує той факт, що Орест Ігорович Саламаха діє за принципом «Менше слів – більше діла!». Він показує себе передусім як господарник, політика його цікавить значно менше. І це добре.

Так що Орест Ігорович дійсно працює для людей, які його обрали. І я гордий з того, що є його помічником, членом його команди. Ми спільно працюємо і будемо працювати для розвитку нашого краю, для розвитку та процвітання нашої Трускавецької територіальної громади.

Спілкувався Володимир Ключак

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