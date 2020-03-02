Коронавірус:  все, що потрібно знати про нього

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Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання. Джерело інфекції – хвора людина, можуть бути дикі і домашні тварини, мавпи, птахи, змії та інші. Вірус передається повітряно-крапельним, контактним, фекально-оральним шляхами. Інкубаційний період триває від 1 до 14 , в середньому 10 днів. Під час цього періоду людина здатна заражати інших людей.

На початковій стадії зараження коронавірусом, захворювання співпадає з ознаками звичайної застуди: сухий кашель, підвищення температури, кон’юнктивіт, діарея. При важких формах захворювання стан хворого швидко погіршується, температура тіла дуже висока, з’являється кашель та дихальна недостатність.

Станом на 27 лютого 2020 року число захворілих новим коронавірусом COVID-19 складає 82168 осіб. Кількість летальних випадків досягла 2801 осіб. Вилікувались 32897 осіб. Захворювання реєструвалися в м.Ухань (провінція Хубей, Китай) та інших провінціях Китаю, а також Південній Кореї (1595 випадки), Італія (453), Японія (189), Іран (139) Сінгапур (93), Гонг Конг (91), США (60), Тайланд (40), Бахрейн (33), Тайвань (32), Німеччина (18), Кувейт (11), Австралія (23), Малайзія (22), Франція (18), В’єтнам (16), Іспанія (13), ОАЕ (13), Великобританія (13), Канада (11), Макао (10), Ірак (6), Оман (4), Філіпіни (3), Індія (3), Хорватія (3), Індія (3), Росія (2), Ліван (2), Фінляндія (2), Швеція (2), Ізраїль (2), Пакистан (2), Австрія (2), Афганістан, Непал, Камбоджа, Норвегія, Грузія, Данія, Македонія, Алжир, Швейцарія, Бельгія, Румунія, Естонія, Єгипет, Греція, Бразилія, Шрі-Ланка по 1 випадку. Профілактика. Як захистити себе від хвороби

Існуючі вакцини не є ефективні для профілактики нового виду коронавірусу. Вчені тільки-но розпочали роботу в цьому напрямку.

Проте захистити себе від хвороби, спричиненої коронавірусом, можна дотримуючись таких рекомендацій:

– утриматися від поїздок до Китаю та інших країн, де зареєстровані випадки захворювання на момент спалаху інфекції;

– уникати контакту з будь-яким хворим на ГРВІ (карантинні заходи);

– регулярно мити руки з милом – ретельно, до 1 хвилини, особливо після контакту з будь-яким хворим на ГРВІ, для обробки рук використовувати спиртовмісні антисептики;

– не торкатися немитими руками очей, носа, рота – вірус може проникати через слизові оболонки;

– провітрювати і здійснювати вологе прибирання приміщень де перебував хворий з використанням дез.засобів;

– використовувати медичні маски (хворі та близьке оточення, що контактує з ними) – заміну масок проводити через кожні 2 години та по мірі зволоження;

– хворому з будь-якими ознаками ГРВІ обов’язково користуватися одноразовими хустинками, прикривати рот і ніс при кашлі, чханні;

– не вживати погано термічно оброблені м’ясні, рибні продукти, яйця; правильно приготовані страви з м‘яса та яєць можна безпечно вживати.

– при перших симптомах захворювання, підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання звертатися до лікаря.

Леся Янківська, завідувач відділення епідеміологічних досліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

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