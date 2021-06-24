Правила для тих, хто потрапив у ДТП

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Чи можна застрахуватися від ДТП? Навіть найсумлінніші водії та обережні пішоходи розуміють, що під час дорожнього руху їх можуть спіткати неприємні пригоди з непередбачуваними наслідками. При цьому нерідко українці не досить обізнані щодо того, як мають діяти в разі ДТП, щоб мінімізувати і наслідки, і максимально захистити свої інтереси.

Кількість легкових та комерційних автомобілів в Україні неухильно зростає і сьогодні, за різними оцінками, вже перевищує позначку у 9-10 млн. Водночас збільшується і кількість дорожньо-транспортних пригод. Не став винятком і нинішній рік. Згідно з даними Національної поліції України, впродовж перших чотирьох місяців було зареєстровано 55 791 ДТП, що на 10 519 більше, ніж за відповідний період 2020 р. В аварії щодня в середньому потрапляли 465 автотранспортних засобів.

Київ тут виявився беззаперечним лідером: у столиці зафіксовано 13 850 ДТП і це на 22,6% більше аналогічного показника минулого року. На Київщині за цей період сталося 5 008 ДТП, на Одещині – 4 766, на Дніпропетровщині – 4 443, а на Харківщині – 3 745.

Кількість ДТП з загиблими та/або травмованими особами сягнула 5 988. І хоча цей показник на 11,9% виявився нижчим за відповідний період минулого року, він все-таки залишається значним: в середньому щодня відбувалося 50 аварій з важкими наслідками.

Найчастіше серед видів ДТП реєструються зіткнення автомобілів, наїзд на транспортний засіб, який стоїть на місці, наїзд на перешкоду, наїзд на пішохода та інші. А серед основних причин дорожнього-транспортних пригод Національна поліція називає перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехрестя, недотримання безпечної дистанції, а також керування наземним транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

У Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ) нагадують, що,згідно чинного законодавства, відшкодування збитків постраждалим в ДТП покладено на страхові компанії, з якими винуватець аварії уклав договір обов’язкового страхування відповідальності власника транспортного засобу. Поліс ОСЦПВ захищає інтереси всіх учасників дорожнього руху – водіїв та пасажирів, пішоходів, велосипедистів тощо. Завдяки автоцивілці вони не залишаються сам на самз отриманими проблемам, їх вирішення перебирають на себе професіонали – страхові компанії.

Вже 4 роки в Україні діє система прямого врегулювання збитків (ПВЗ), коли потерпілий може звернутися й отримати страхове відшкодування або від страхової компанії винуватця ДТП, або від власного страховика. А вже потім обидві компанії проведуть між собою необхідні взаєморозрахунки.

За словами Генерального директора МТСБУ Володимира Шевченка, пряме врегулювання зручне та ефективне: «Воно діє за принципом «де придбав поліс, там отримуєш виплату». За такого підходу суттєво скорочуються терміни здійснення виплат, постраждалі економлять час і нерви, мають можливість обрати ту страхову компанію, до якості роботи якої мають довіру. Щоправда, пряме врегулювання працює поки що лише у випадку, якщо страхові компанії і винуватця і постраждалого входять до цієї системи, тому що вона є добровільною для страховиків».

Він також зауважив, що докладніша інформація про ПВЗ та умови, за яких ним можна скористатися, міститься на сайті МТСБУ.

Володимир Шевченко повідомив, що переважна більшість страховиків ОСЦПВ своєчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання. Впродовж минулого року страхові компанії здійснили майже 150 тис. виплат постраждалим в ДТП на загальну суму більшу за2,8 млрд. грн, за перший квартал цього року ̶понад 40 тис. виплат на суму 822 млн. грн.

Однак трапляються випадки, коли компенсацію збитків постраждалим здійснює не страховик, а МТСБУ. Вони визначені в законі «Про ОСЦПВ» і включають такі ситуації: коли винуватець ДТП не має чинного полісу автоцивілки, коли він зник з місця аварії і при цьому завдано шкоди життю та здоров’ю людей, коли дорожньо-транспортна пригода спричинена автівкою, якою заволоділи протиправно. Також до цього переліку відносяться і аварії, винуватцями яких стали водії пільгових категорій – інваліди першої групи та учасники бойових дій.

Володимир Шевченко роз’яснює, що в разі потрапляння в дорожньо-транспортну пригоду її учасникам слід дотримуватися простих правил.

Насамперед, якщо внаслідок аварії є травмовані люди, необхідно викликати швидку та поліцію й надати необхідну першу допомогу.

Учасники ДТП мають обмінятися особистими даними, вказати адресу проживання та надати інформацію щодо чинних полісів ОСЦПВ. Залежно від обставин ДТП та при збитках до 50 тис. грнйого учасники можуть обійтися лише складанням європротоколу і не викликати патрульну поліцію для оформлення дорожньо-транспортної пригоди, не наражатися на необхідність ходити до суду та сплачувати штраф.

Протягом трьох днів кожен учасник аварії зобов’язаний повідомити свою страхову компанію про факт настання ДТП. Якщо в ДТП потрапив велосипедист чи пішохід, и, відповідно, він не має полісу ОСЦПВ (оскільки ОСЦПВ – це страхування відповідальності власника автотранспортного засобу), тоді він повідомляє про аварію страхову компанію винуватця та звертається до неї за відшкодуванням.

У період 30 днів постраждалий має надати страховику письмову заяву про страхове відшкодування та підкріпити її наступними документами:

– довідкою патрульної поліції про фіксацію ДТП або європротоколом;

– паспортом заявника;

– документом, що підтверджує право власності на пошкоджене майно на день вчинення ДТП;

– документом, що підтверджує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, свідоцтво про право на спадщину);

– довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (якщо заявник – фізична особа);

– документами, що засвідчують витрати на лікування, терміни перебування на лікарняному, інвалідність тощо у випадку, коли шкоди заподіяно здоров’ю людини. Якщо лікування ще триває і повний обсяг витрат на нього не відомий, необхідні документи можна додати пізніше;

– відомостями про банківські реквізити заявника.

Іноді автовласники, транспортні засоби яких постраждали в ДТП, припускаються помилки і беруться за їхній терміновий ремонт, не узгодивши свої дії зі страховою компанією, яка здійснюватиме відшкодування. Однак цього робити не можна. Страховик має оглянути постраждалий автомобіль впродовж 10 робочих днів після отримання ним письмового повідомлення про настання ДТП.

«Якщо страхова компанія не вклалася з оглядом пошкоджень у цей термін – постраждалий має право ремонтувати автівку. Проте радимо перед цим або викликати незалежного експерта за власний кошт (страхова компанія потім відшкодує оплату його роботи), або в інший спосіб документально зафіксувати пошкодження. Наприклад, отримати акт огляду з СТО», – поінформував Володимир Шевченко.

Більшість автовласників, що потрапили в ДТП, хвилює питання, як швидко вони отримають виплату та зможуть відремонтувати автівку чи компенсувати витрати на лікування. Згідно із законом «Про ОСЦПВ», страхова компанія має розрахуватися з потерпілим впродовж 90 днів: «Важливий момент – термін починає відраховуватися не з дати ДТП, а з дати надання страховику заяви та всіх необхідних документів. Строк може перевищити 90 днів, якщо, наприклад, триває кримінальне або судове провадження для визначення винуватця ДТП. Тоді необхідно дочекатися рішення суду», – роз’яснює Володимир Шевченко.

Як показує практика, зазвичай страховики вкладаються у відведений законом термін. І часто навіть роблять виплати швидше. За інформацією МТСБУ, середній термін врегулювання страхових вимог у першому кварталі 2021 р. склав 82 дні з моменту ДТП. В системі прямого врегулювання збитків він виявився значно меншим – 40 днів, 3/4 всіх виплат здійснюється в строк до 90 днів з дати аварії.

«Кожен автовласник повинен знати не лише правила дорожнього руху, але й правила поведінки в разі ДТП. Причому знати їх ще до того, як вперше сісти за кермо. Це допоможе правильно діяти в критичній ситуації. Але варто знати й третє правило: якщо водій став учасником аварії і надто схвильований, щоб пригадати, що йому робити в такому випадку, варто просто зателефонувати своєму страховику або до контакт-центру МТСБУ і попросити про допомогу», – наголосив Володимир Шевченко.

Михайло Вернигора, Національний пресклуб «Українська перспектива»

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