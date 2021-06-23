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Продовжуємо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні консультує Олена Городицька – головний спеціаліст Новороздільського бюро правової допомоги.

До нашого місцевого центру звертаються багато клієнтів, запитуючи, чи для укладення договору купівлі продажу майна, яке частково належить малолітній дитині, необхідно отримати дозвіл від органу опіки та піклування на здійснення цього правочину. І саме тому хочу надати відповідь, зокрема, й на це питання, а також яким чином здійснюється управління майном дитини.

– Що таке управління майном дитини?

– Управління майном полягає у вчиненні батьками правочинів щодо майна дитини, в тому числі правочинів щодо розпорядження майном та вчиненні дій щодо догляду за майном дитини (наприклад, ремонтування, зберігання, догляд). Важливо, що управління майном дитини здійснюється батьками за прямою вказівкою закону і без спеціально передбачених на те повноважень, достатньо доказу того, що вони є батьками дитини. Проте, якщо управління майном здійснюється опікуном, він може представляти інтереси дитини на підставі документу, що посвідчує факт призначення його опікуном такої дитини.

– До якого віку батьки здійснюють таке управління?

– Варто звернути увагу на те, що управління здійснюється майном лише малолітньої дитини, тобто дитини віком до 14 років, проте, якщо така дитина може самостійно визначити свої потреби та інтереси, таке управління здійснюється з урахуванням потреб та інтересів дитини. Тобто управління майном дитини припиняється, коли вона досягне 14 років. З 14 років і до повноліття, неповнолітні особи управляють своїм майном самостійно, а батьки лише надають згоду на здійснення нею цивільно-правових правочинів у випадках, передбачених законом і лише при наявності дозволу органу опіки та піклування. До таких випадків належить: укладання договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; видання письмових зобов’язань від імені дитини; відмова від майнових прав дитини.

– Яка роль органів опіки та піклування в управлінні майном дитини?

– Без дозволу органів опіки та піклування батьки не можуть управляти майном або надавати згоду на вчинення дитиною правочинів. Дозвіл органу опіки та піклування на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається в разі гарантування збереження її права на житло. Батькам потрібен дозвіл органів опіки та піклування як у випадку, коли дитина є власником або співвласником нерухомого майна, так і у випадку, коли дитина зареєстрована в житловому приміщенні.

– Чи може орган опіки та піклування відмовити в наданні дозволу?

– Так, ч. 5 ст. 177 СКУ зазначає, що органи опіки та піклування можуть відмовити у наданні дозволу, якщо ними встановлено, що:

1) мати та/або батько дитини, які (яка, який) звернулися за дозволом, позбавлені судом батьківських прав;

2) судом, органом опіки та піклування або прокурором постановлено (прийнято) рішення про відібрання дитини від батьків (або того з них, який звернувся за дозволом) без позбавлення їх батьківських прав;

3) до суду подано позов про позбавлення батьків дитини (або того з них, який звернувся за дозволом) батьківських прав особами, зазначеними у статті 165 цього Кодексу;

4) особа, яка звернулася за дозволом, повідомила про себе неправдиві відомості, що мають суттєве значення для вирішення питання про надання дозволу чи відмову в його наданні;

5) між батьками дитини не має згоди стосовно вчинення правочину щодо нерухомого майна дитини;

6) між батьками дитини або між одним з них та третіми особами існує судовий спір стосовно нерухомого майна, за дозволом на вчинення правочину щодо якого звернулися батьки дитини (або один з них);

7) вчинення правочину призведе до звуження обсягу існуючих майнових прав дитини та/або порушення охоронюваних законом інтересів дитини.

– Чи потрібна згода двох батьків на вчинення правочину?

– Сімейний кодекс каже, що при вчиненні одним із батьків правочинів щодо майна малолітньої дитини вважається, що він діє за згодою другого з батьків. Але другий з батьків має право звернутися до суду з вимогою про визнання правочину недійсним як укладеного без його згоди, якщо цей правочин виходить за межі дрібного побутового.

– В якій формі має бути надана така згода?

– Відповідно до закону, при вчиненні правочинів щодо транспортних засобів та нерухомого майна малолітньої дитини, згода має бути надана у письмовій формі та нотаріально посвідчена.

Проте, згода другого із батьків не потрібна, якщо:

– другий з батьків помер;

– відомості про батька було записано за вказівкою матері або відомості про особу як батька дитини було виключено з актового запису про народження дитини;

– другого з батьків було визнано безвісно відсутнім;

– другого з батьків було оголошено померлим.

Також відповідно до абз. 3 ч. 5 ст. 177 СК України правочини можуть бути вчинені без згоди другого з батьків, якщо:

– будь-хто з батьків, хто проживає окремо від дитини протягом не менш як шість місяців, не бере участі у вихованні та утриманні дитини;

– місце його проживання невідоме.

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Ми і надалі продовжимо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Разом з тим, інформуємо, що для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– завітавши до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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