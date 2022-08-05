Вийшов у світ друкований варіант монографії про мінеральні води

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Нещодавно вийшов у світ електронний варіант наукової монографії про мінеральні води та їх вплив на обмін речовин та нервову, ендокринну й імунну системи організму «Mineral waters, metabolism, neuro-endocrine-immune complex», авторами якої є Ігор Попович, Анатолій Гоженко, Михайло Корда, Іван Кліщ, Дарія Попович та Валерій Жуков.

Автори надіялися, що Трускавецька міська рада зможе профінансувати видання, але не дочекалися і випустили книгу обсягом 250 сторінок та тиражем 100 примірників власним коштом.

Це спільне видання Одеського Міжнародного Медичного Університету, Українського Науково-дослідного інституту медицини транспорту в Одесі, Інституту фізіології ім. О. Богомольця (Київ) та Тернопільського Національного медичного університету ім. І. Горбачевського.

В електронному вигляді монографію можна прочитати (англійською мовою) на туристичному сайті курорту Трускавець www.truskavets.ua за посиланням https://truskavets.ua/wp-content/uploads/2022/06/2022-MINERAL-WATERS-METABOLISM-NEURO-ENDOCRINE-IMMUNE-COMPLEX.pdf

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