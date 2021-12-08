Не «Нафтусею» єдиною живе курорт Трускавець: згадаймо про цілющі властивості мінеральних ванн

08.12.2021 | Filed under: Новини

Хоча найбільшим скарбом курорту Трускавець є жива вода «Нафтуся», потрібно не забувати з чого починався курорт, підтримувати та відновлювати традиції бальнеології. Адже свій початок оздоровниця бере саме з будівництва у Трускавці перших ванн (łazienki), де перші курортники випробували на собі цілющі властивості місцевих мінеральних вод.

Саме мінеральним ваннам та їхньому впливу на здоров`я людини, зокрема на зміцнення імунітету, присвячені наукові праці молодого дослідника із Трускавця Андрія Поповича. Син відомого дослідника «Нафтусі», кандидата медичних наук Ігоря Львовича Поповича Андрій Попович досить відомий у науковій спільноті завдяки своїм монографіям. Найвідоміші з них: «Neuroendocrine mechanism of immunomodulating effect of balneotherapy on Truskavets’ spa», «Features of the neurotropic effects of partial components of the balneotherapeutic complex of spa Truskavets» та «Features of the immunotropic effects of partial components of the balneotherapeutic complex of spa Truskavets». Ознайомитися з працями науковця можна за цим посиланням.

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