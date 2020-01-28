Ярмарку «Чотири сезони» на площі Незалежності не буде

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Сьогодні, 28 січня, відбулося чергове засідання виконавчого комітету Трускавецької міської ради. Члени виконкому зокрема розглянули питання «Про затвердження освітньої субвенції на оплату праці педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру» (становить 34 тис. 900 грн), «Про підсумки проведення оздоровчої кампанії влітку 2019 року та заходи з організації та проведення відпочинку й оздоровлення дітей у літній період 2020 року», «Про розроблення детального плану території земельної ділянки за адресою вул. Воробкевича, б/н» (земельна ділянка з незавершеним будівництвом між «Еко-Маркетом» та «Двориком Лева»), скоригували тарифи на платні послуги в обидвох музеях міста.

Начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради Роман Коваль розповів, що в рамках проведення кампанії оздоровлення та відпочинку дітей у м. Трускавець влітку 2019 року відділом освіти Трускавецької міської ради за кошти місцевого бюджету на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста було організовано 3 пришкільні табори з денним перебуванням дітей. Їх відвідували 514 дітей. Переважна більшість дітей, що відпочивали у пришкільних таборах – це діти пільгових категорій та обдаровані діти з 1-го по 8-й класи (438 дітей). 76 дітей перебувала в таборах за кошти батьків (майже 27 тис.грн.). На роботу пришкільних таборів було виділено 166,9 тис. грн. з місцевого бюджету. Дворазове харчування (сніданок та обід) одного школяра в день становило 30 гривень. Для дітей, які відвідували пришкільні табори, була організоване цікаве змістовне дозвілля відповідно до плану роботи кожного табору.

Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради спільно з станицею Трускавець Пласту-НСОУ організовано та забезпечено участь 22 пластунів з 20 по 23 серпня 2019 року у виховному стаціонарному таборі станиці Трускавець Пласту-НСОУ поблизу с.Хотин Рівненської обл., в рамках міжнародної зустрічі «Джемборі».

Відповідно до розподілу путівок Департаментом соціального захисту населення Львівської ОДА за кошти обласного бюджету влітку 2019 року відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради скеровано на оздоровлення в дитячі оздоровчі табори 29 дітей. З них: 9 дітей з багатодітних сімей, 11 дітей з малозабезпечених сімей, 3 дітей учасників бойових дій, 1 дитина позбавлена батьківського піклування та 1 дитина з числа ВПО, а також 4 обдарованих та талановитих дітей.

Також 6 дітей відпочили в обласних таборах протягом осінніх канікул.

25 дітей з числа пільгових категорій протягом року за кошти державного бюджету було скеровано на оздоровлення та відпочинок в ДП «УДЦ «Молода гвардія» і ДП України «МДЦ «Артек».

Також Трускавецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на виконання затвердженої міською радою «Міської цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників АТО, дітей з сімей загиблих учасників АТО та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування на 2019 рік» організував літнє оздоровлення для 14 дітей, з сімей демобілізованих учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО. Діти провели 14 днів в дитячому таборі «Кристал» в місцевості Залізний Порт Херсонської області. Діти оздоровились за кошти місцевого бюджету (99,9 тис.грн.).

З метою організації змістовного дозвілля та відпочинку обдарованих і талановитих дітей м. Трускавця, в рамках угоди про побратимство міст Каховки та Трускавця відбувся обмін школярами між містами-побратимами. В травні гості з м. Каховка мали нагоду ознайомитись з Трускавцем та цікавими місцями Львівської області, а в червні 31 обдарована дитина м. Трускавця відвідали м. Каховку. На організацію даних заходів з місцевого бюджету було виділено майже 74 тис.грн.

13 червня 2019 р. на базі ДЮСК «Спортовець» в пришкільних таборах було проведено спортивно-розважальні ігри «Веселі старти».

Трускавецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в червні 2019р. до Міжнародного Дня захисту прав дітей провів конкурс стінгазет на тему: «Я маю право»; конкурс стінгазет «Палити себе губити!» з нагоди Всесвітнього Дня боротьби з тютюнопалінням; правовий Захід «Незнання законів не звільняє від відповідальності», «Бути буллером не модно», вікторину: «Трускавець – місто здоров’я», для дітей пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням. Заходами охоплено 258 учнів шкіл міста Трускавця.

З метою проведення змістовного дозвілля сімей, що знаходяться під соціальним супроводом та для дітей, які відпочивали в пришкільних таборах та здобули перемоги в іграх, конкурсах ТМЦСССДМ організував пізнавально-оглядову екскурсію по замках «Весела мандрівка» (м.Мукачево, Закарпатська обл.).

Службою у справах дітей організовано поїздку для дітей в зоопарк «Лімпопо» (смт.Меденичі).

Також Роман Коваль доповів про те, як планується організувати оздоровлення та відпочинок маленьких та юних трускавчан в 2020 році. За рішення одноголосно проголосували всі присутні члени виконкому (12 осіб)

За даними держстатзвітності в м. Трускавці чисельність дітей віком від 7 до 17 років складає 1937 осіб (з них 1007 – діти пільгових категорій). З них у 2019 році охоплено оздоровленням та відпочинком 1417 дітей, що становить 73% від загальної кількості (506 дітей пільгових категорій – 51%). Загальна сума витрачених на це коштів з міського бюджету склала близько 355 тис. грн.

Великий резонанс викликав розгляд питання «Про організацію та проведення ярмарку “Чотири сезони” у м. Трускавці». На засідання виконкому прибуло декілька громадських активістів, а напередодні було зібрано більше ста підписів під електронною петицією під назвою «Очистити майдан Незалежності від торговельних яток». Міський голова Андрій Кульчинський вніс пропозицію дослухатися до прохання підписантів петиції та виключити пункт «на площі Незалежності» з проєкту рішення.

Пропозицію міського голови було одноголосно підтримано членами виконкому, тож площа Незалежності позбуватиметься від малих архітектурних форм. Ярмарок «Чотири сезони» функціонуватиме відтепер тільки на бульварі Юрія Дрогобича. Член виконкому Олександр Грищенко пропонував на майбутнє перенести ярмарок на вулицю Воробкевича та в нагірну частину міста в мікрорайон колишнього Палацу культури «Мир», як це й передбачалося Генпланом.

Нагадаємо, що перші МАФи та виносна торгівля почали з`являтися на центральній площі Трускавця з 2011 року, однією з їхніх функцій було затулити непривабливий вигляд розваленої колишньої водолікарні.

Немов для закріплення чіткої лінії на розвантаження центру від МАФів виконком на пропозицію міського голови Андрія Кульчинського не прийняв два рішення «Про надання дозволу на проведення вуличної торгівлі», які стосувалися центральної частини курорту. Заявникам відмовлено у їхньому бажанні відкривати в центрі нові торгові точки.

Натомість рішення «Про відмову в наданні дозволу на послуги прокату», яке стосується прокату електроскутерів одним із підприємців, було відкладено до прийняття рішення профільною депутатською комісією. Не поспішати з відмовою просив присутній на виконкомі підприємець, який надає ці послуги прокату.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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