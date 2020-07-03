Трускавчани можуть споживати «Нафтусю» безкоштовно

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Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, вчора, 2 липня, пройшло пленарне засідання LXXIV сесії Трускавецької міської ради VII демократичного скликання.

Першим депутати розглянули питання «Про затвердження Програми оздоровлення та профілактики мешканців Трускавця мінеральними водами курорту». Мова про те, щоб забезпечити трускавчан безкоштовною «Нафтусею» та іншими цілющими водами курорту. «За» проголосувало 15 депутатів, отже, рішення прийнято. Відтепер трускавчани можуть споживати для лікування чи профілактики цілющі води «Нафтусю» та «Марію» безкоштовно двічі на рік – після отримання відповідного документу від сімейного лікаря.

Як було повідомлено, після утворення Трускавецької ОТГ безкоштовно споживати лікувальні води Трускавця з 2021 року зможуть не лише жителі Трускавця, а і всі мешканці об’єднаної територіальної громади. Але рішення про це вже прийматиме рада ОТГ – після виборів, які заплановані на жовтень 2020 р. Поки що право на безкоштовну «Нафтусю» мають лише жителі з трускавецькою реєстрацією.

Депутати затвердили Положення про комісію з питань проведення конкурсу з визначення інвестора-забудовника для виконання комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, внесли зміни до рішення ТМР №1691 від 14.04.2020р. «Про затвердження міської цільової Програми із забезпечення діяльності ТзОВ «Трускавецький водоканал» на 2020 рік», внесли зміни до структури виконавчих органів Трускавецької міської ради та проголосували біля пів сотні земельних питань

Наприкінці сесії депутати підтримали звернення до Президента, Кабміну та ВРУ з вимогою скасувати Постанову НКРЕКП про окрему плату за транспортування газу.

Сесія тривала без перерви трохи більше 4 годин. В її роботі активну участь взяли і депутати, і громадські активісти, тому пленарне засідання вийшло доволі жвавим. Підсумовуючи перебіг сесії, можна сказати, що народні обранці виконали свою місію досить добре, а саме:

1) дали добро на безкоштовну «Нафтусю» для трускавчан,

2) дали старт реконструкції кварталів з вітхим аварійним багатоквартирним житловим фондом,

3) дали згоду на передачу відеокамери біля питного озера на баланс ТОВ «Трускавецький водоканал», що дасть можливість оперативніше та ефективніше реагувати на порушення в охоронній зоні водосховища,

4) з розумінням поставилися до потреби посилити промоцію курорту в час коронавірусної кризи шляхом внесення змін у штатний розпис міськвиконкому,

5) доповнили перелік адміністративних послуг, які надають в міському ЦНАПі,

6) врегулювали невідкладні земельні питання,

7) шляхом звільнення від сплати деяких податків підтримали місцевий бізнес, який потерпає від наслідків оголошення карантину,

8) стали на захист прав трускавчан, які обурені додатковою оплатою послуги з транспортування газу,

9) в цілому попрацювали досить конструктивно на благо міста.

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