Трускавецька міська рада прийняла ряд звернень до вищих органів влади

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Сьогодні, 17 березня, в жорстких протиепідемічних умовах після кварцювання приміщення та з використанням засобів дезінфекції відбулася позачергова LXXI сесія Трускавецької міської ради VII демократичного скликання.

На початку сесії з пропозиціями звернутися до вищих органів влади з метою забезпечити спецтранспорт для осіб, котрі бажають повернутися додому з курортів Трускавець, Східниця, Моршин та Славське, виступив депутат Олег Карпин. Він також висловив ідею вже відтепер почати працювати над стратегією маркетингової політики курорту в післякарантинний період. Олег Карпин пропонує долучити до розробки першочергового плану реклами та промоції курорту менеджерів та маркетологів санаторно-курортних закладів Трускавця.

Першим із офіційно прийнятих радою звернень на адресу Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної ради України стало звернення з приводу обвалів на території рудника №2 Стебницького ГХП «Полімінерал» 30.09.2017 та 15.03.2020. Проєкт рішення зачитав та по суті доповів заступник міського голови Трускавця, депутат Львівської обласної ради Олексій Балицький. Він зазначив, що неодноразово з цього питання до вищестоящих органів влади зверталися і Трускавецька міська рада, і Стебницька міська рада, і Дрогобицька районна рада, і Львівська обласна рада. На жаль, відповідної реакції на ці звернення не було, а об`їзна дорога Львів-Трускавець в обхід карстових порожнин ще не збудована. Рада одноголосно підтримала це звернення, щоб на найвищому державному рівні були вжиті всі заходи з мінімізації впливу геологічних процесів у карсті рудника та виділені кошти для будівництва об`їзної дороги до міста-курорту.

Найбільш резонансним та дискусійним виявилося питання пропозицій міської ради вищим органам влади щодо внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби. Питання доповідав начальник фінансового управління ТМР Микола Федоричак, який окреслив приблизні наслідки введення карантину на курорті. Лише за два місяці 2020 року (березень-квітень) бюджет міста недоотримає орієнтовно 16 млн. грн., тож потрібно буде робити секвестр бюджету, переглядаючи його у сторону зменшення. В міській раді вже працюють над зменшенням видатків, зокрема в частині премій та надбавок. Вчителі та працівники інших бюджетних установ теж змушені будуть затягнути паски, адже різні виплати типу надбавок та заохочень будуть скасовані. Словом, рік у фінансовому плані передбачається дуже складний. Багато запланованих робіт прийдеться відкласти до кращих часів, зокрема і в житлово-комунальній сфері.

Надзвичайно важко буде пережити цей кризовий період підприємцям та підприємствам курорту. Саме вони і вносили поправки до проєкту звернення та пропозиції з метою вижити бізнесу в цих складних умовах. Курорт постраждає від оголошення карантину набагато дужче, ніж рядові міста, тож пропозиції від Трускавця стосувалися переважно надання пільг та відстрочок для туристичної та санаторно-курортної галузей, які ще довго не зможуть оговтатися від завданого карантинними заходами удару.

Міська рада пішла назустріч і тим підприємцям, які орендують комунальне майно, але в час карантину не вестимуть жодної господарської діяльності – їм на ці три тижні скасовано орендну плату.

Останнім із прийнятих звернень до Президента України та українського парламенту стало прохання розібратися з Мінськими домовленостями тристоронньої групи від 11.03.2020 р. Мова йде про плани створити так звану «консультаційну раду» за участі окупантів. «Вважаємо, що таке рішення голови Офісу Президента України загрожує суверенітету та незалежності України», – йдеться у зверненні.

Всі прийняті на сесії 17.03.2020 р. рішення та додатки до них (тексти звернень) будуть оприлюднені на офіційному сайті Трускавецької міської ради www.tmr.gov.ua

Пресслужба Трускавецької міської ради

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