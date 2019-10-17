Відбулася чергова сесія міської ради

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Сьогодні, 17 жовтня, відбулося пленарне засідання LXIII сесії Трускавецької міської ради VII демократичного скликання. З депутатськими запитами виступили депутати Олег Карпин, Іван Герльовський, Михайло Малащак та Юрій Яворський.

Олег Карпин підняв питання потреби капітального ремонту ліфтів в будинку №10 на вул. Мазепи.

Іван Герльовський повідомив, що у вівторок, 22 жовтня, з 10.00 до 12.00 в приміщенні Трускавецької міської ради прийом громадян здійснюватиме народний депутат України від Дрогобиччини Орест Саламаха, після чого з 12.00 до 13.00 він зустрінеться з депутатами Трускавецької міської ради.

Михайло Малащак від імені мешканців вулиці Мазепи подякував за забруковану доріжку від будинку №34 в напрямку залізничної колії (біля дитячого майданчика), і попросив підсипати її землею, щоб матерям з колясками було зручно їздити.

Юрій Яворський попросив надати йому результати соціологічного дослідження «Туристична привабливість м. Трускавця», презентація якого проходила в кінці вересня.

Депутати дали добро на створення на базі д/у «Ялинка» дитячої інклюзивної групи та підтримали ініціативу депутата Мирона Мицька звернутися до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з проханням продовжити мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Депутати також розглянули блок земельних питань. Важливе для міста питання затвердження містобудівної документації «План зонування території міста Трускавця (зонінг)» після тривалого обговорення було відправлено на доопрацювання. Для його прийняття забракло голосів.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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