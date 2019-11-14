Депутати вважають, що за доведення «Трускавецьтепла» до банкрутства винні мають бути покарані

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14 листопада відбулося пленарне засідання LXIV сесії Трускавецької міської ради VII демократичного скликання. З депутатськими запитами виступили депутати Юрій Яворський та Руслан Цехмейстер, з пропозиціями до порядку денного – депутати Роман Бучкович, Микола Сеньків, Богдан Габшій та міський голова Андрій Кульчинський.

Депутати розглянули всі питання порядку денного, хоча не по всіх були прийняті позитивні рішення.

Було затверджено:

– Комплексну Програму розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці на 2020-2024 роки,

– міську цільову Програму покращення матеріально-технічного забезпечення Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату в м. Дрогобичі на 2020 рік,

– міську цільову Програму технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку міста Трускавця на 2020 рік,

– Програму залучення безробітних осіб до громадських робіт щодо інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та роботи з документацією на 2020 рік,

– внесено зміни до рішення міської ради № 471 від 09 березня 2017р. «Про затвердження Положення Трускавецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відповідно до вимог чинного законодавства в новій редакції».

А от для затвердження міської цільової програми підтримки КП «Редакція міського радіомовлення» на 2020 рік голосів не вистачило.

Депутати затвердили звіт про виконання бюджету м. Трускавця за січень-вересень 2019 року та внесли зміни до показників бюджету міста Трускавця на 2019 рік. Окрім того було проголосовано рішення «Про надання грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг бійцям-добровольцям АТО на 2019 рік».

Після тривалого обговорення, участь в якому взяли і представники громадськості, депутати не підтримали питання «Про затвердження містобудівної документації «План зонування території міста Трускавця», відправивши його на доопрацювання.

Звіт про роботу КП «Трускавецьжитло» було перенесено на наступну сесію міськради. Депутат Андрій Степаненко запропонував, щоб про роботу прозвітували керівники всіх без винятку комунальних підприємств.

В кінці сесії депутати розглянули блок земельних питань.

Найбільше дискусій на сесії розгорілося навколо питання про надання згоди на проведення процедури досудової санації комунального підприємства «Трускавецьтепло» та вжиття заходів щодо її проведення.

Комунальне підприємство «Трускавецьтепло» наростило великі борги, тож з метою добровільного врегулювання питання погашення заборгованості між КП «Трускавецьтепло» та його кредиторами, а також для недопущення наростання боргів у частині пені вирішено розробити план досудової санації підприємства. Окремі депутати наголошували на тому, що за доведення підприємства до банкрутства винний у цьому керівник має бути притягнений до відповідальності.

Нагадаємо, що впродовж восьми років (з моменту створення в 2011 році до травня 2019 р.) КП «Трускавецьтепло» очолював Руслан Крамар. Сума кредиторської заборгованості КП «Трускавецьтепло» станом на 01.11.2019 року становить 7 млн 580 тис 908 грн 76 коп.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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