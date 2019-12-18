Остання сесія-2019: спокійно та конструктивно

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18 грудня відбулася чергова LXVI сесія Трускавецької міської ради VII демократичного скликання, вочевидь остання в цьому році. Депутати майже одноголосно затвердили бюджет міста Трускавця на 2020 рік, причому без довгих обговорень (виступило лише двоє депутатів).

Саме бюджетні питання (коригування бюджету-2019 та прийняття бюджету-2020) можна назвати найголовнішими питаннями на цій сесії. Проте і інші не можна вважати другорядними. Зокрема прийняті сесією програми дають можливість в наступному році продовжити вирішення важливих питань соціального, економічного та екологічного характеру. Ось ці програми:

– Програма оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників антитерористичної операції, дітей з сімей загиблих учасників АТО та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування на 2020 рік,

– Комплексна міська екологічна програма м. Трускавця на 2018-2020 роки”.

– Комплексна програма правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю м. Трускавця на 2019-2021 роки в новій редакції,

– Програма соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 рр. в новій редакції,

– Програма забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень – рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку та покращення надання адміністративних послуг громадянам на 2020 рік.

Окрім того депутати проголосували за надання адресної грошової допомоги на покриття витрат на житло і комунальні послуги особам з інвалідністю та за надання щомісячної грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг деяким категоріям громадян м. Трускавця на 2020 рік.

Досить спокійно пройшло голосування під час блоку земельних питань. Депутати взяли до відома звіти двох керівників комунальних підприємств – Миколи Сеньківа з КП «Трускавецьжитло» та Михайла Пушака з КП «Трускавецьвода» Також було взято до відома інформацію щодо розгляду петиції про скасування конкурсу вокалістів пам`яті Мусліма Магомаєва. Нагадаємо, що цей міжнародний конкурс відбувся 5-8 грудня цього року. З другої спроби депутати затвердили програму підтримки КП «Редакція міського радіомовлення».

На початку сесії в залі були присутні чимало громадських активістів. Після депутатських звернень (виступили Юрій Яворський та Михайло Малащак щодо реконструкції прибудинкової території на Сагайдачного, 3 та належного освітлення пішохідних переходів) одній з них було надано слово – керівниці Ініціативної групи Вірі Стецик. Пані Віра порушила 5 важливих питань, зокрема щодо комунальної ГГРЕС та чуток щодо впровадження плати за вхід в бювет. Але після затвердження порядку денного громадські активісти покинули зал засідань.

Питання бюджету міста на 2020 рік було належним чином підготовлене, тож запитань до самого бюджету майже не було. Натомість були пропозиції передбачити кошти на проблемні питання гідромінеральної бази. За словами депутата Юрія Яворського, гідромінеральна база – основне багатство курорту, тож в неї потрібно інвестувати, щоб не залишитися ні з чим. На що міський голова Андрій Кульчинський відповів, що на наступний рік закладено кошти для досягнення важливої цілі – отримання Трускавцем статусу курорту державного значення. Працювати над цим питанням буде зокрема й Інститут курортології в м. Одеса. Невеличка словесна перепалка між Юрієм Яворським та Андрієм Кульчинським фактично не порушила спокійний та конструктивний характер сесії 18 грудня, а навпаки підкреслила його.

Повну трансляцію сесійного засідання 18 грудня, в тому числі всі нюанси щодо змін до бюджету Трускавця на 2019 рік і прийняття бюджету-2020 можна переглянути за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=jAAXg-saUsw

Володимир Добрий

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