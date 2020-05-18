12 трускавчан отримають грошову допомогу до Дня Героїв

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23 травня в Україні відзначають День Героїв. З нагоди цієї дати, відповідно до Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2018 – 2020 роки, в травні цього року за рахунок коштів обласного бюджету отримають адресну грошову допомогу учасники бойових дій Української Повстанської Армії, вдови (вдівці) політв’язнів та учасників бойових дій УПА.

Розмір допомоги становить 2 102 грн на особу. Кількість отримувачів допомоги у м. Трускавці – 12 осіб. Загальна сума виплат – 25 224 грн.

Допомога виплачуватиметься за місцем проживання/реєстрації одержувачів шляхом перерахування коштів на особові рахунки, відкриті у банківських установах, або через державне підприємство поштового зв’язку.

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