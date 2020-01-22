Орест Лобик – Заслужений працівник освіти України

22.01.2020 | Filed under: Новини

21 січня 2020 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ № 18/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України». В Указі відзначено нагороджених осіб за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю. Ознайомитися з повним текстом Указу Президента України можна тут.

Приємно, що серед нагороджених є і трускавчанин – начальник відділу освіти Трускавецької міської ради Орест Павлович Лобик. Йому присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України». Вітаємо!

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