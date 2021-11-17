На Львівщині за десять місяців поточного року 190 людей загинули та 2059 травмувалися у ДТП

17.11.2021 | Filed under: Новини

В Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху, присвячений безпечній поведінці на вулицях і дорогах, запобіганню дорожньо-транспортному травматизму, дотриманню правил дорожнього руху.

Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує: щороку в результаті ДТП гине майже 1,3 мільйона людей. Дорожньо-транспортний травматизм є провідною причиною смертності серед дітей та молодих людей віком від 5 до 29 років.

В Україні цьогоріч, за даними Патрульної поліції, станом на 31 жовтня в ДТП загинули 2 592 людини (серед них 157 — діти), майже 25 тисяч осіб травмувалися (серед них 3 388 — неповнолітні).

На Львівщині у січні-жовтні поточного року в ДТП загинули 190 осіб та 2059 травмувалися.

Аварій могло б бути у рази менше, якби всі учасники дорожнього руху неухильно дотримувалися простих правил:

– використовували паски безпеки,

– надягали шолом при водінні двоколісних транспортних засобів,

– носили світловідбивні елементи в темну пору доби,

– дотримувалися швидкісного режиму,

– зупинялися на вимогу знаків та світлофорів, дотримувалися розмітки,

– не пускали за кермо неповнолітніх,

– не вживали алкоголь.

«Правила дорожнього руху написані кров’ю і пишуться вони для того, аби ми всі, сідаючи в автобус, на велосипед чи за кермо власної автівки, могли почуватися в безпеці, — говорить Ігор Кузін, заступник міністра — головний державний санітарний лікар України. — Поважаймо одне одного, будьмо уважними за кермом і бережімо здоров’я: своє та тих, хто поруч!».

Пресслужба Міністерства охорони здоров’я України

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Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

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