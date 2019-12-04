У «Спортовці» стартував обласний турнір з плавання «Кубок Федерації»

04.12.2019 | Filed under: Новини

4 грудня у Трускавці в плавальному басейні ДЮСК «Спортовець» стартував обласний турнір з плавання «Кубок Федерації». Це заключний етап серії відкритих дитячих турнірів з плавання «Акваліга Львівщини – 2019».

Змагання проводяться з метою популяризації плавання серед учнів молодших класів закладів освіти Львівської області та залучення до занять плаванням учнів початкової школи для виявлення талановитих спортсменів. Протягом року, з грудня 2018 року, вже було проведено п’ять турів у Дрогобичі, Сокалі, Миколаєві, Червонограді та Львові.

У заключному етапі «Акваліги Львівщини – 2019», в Трускавецькому «Спортовці» зібралась рекордна кількість учасників – 190 юних плавців з Винників, Дрогобича, Миколаєва, Нового Роздолу, Золочева, Сокаля, Червонограда та Трускавця.

Трускавець представляють вихованці відділення плавання дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець».

На урочистому відкритті обласного турніру з плавання «Кубок Ліги» учасників змагань вітали секретар Трускавецької міської ради Наталя Пономаренко та директор ДЮСК «Спортовець» Любомир Мацькович, які побажали юним плавцям вдалих виступів та привітали усіх зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Ініціатором проведення спортивних змагань з плавання «Акваліга Львівщини – 2019» є Львівська обласна федерація морських багатоборств та акватлону (голова федерації – тренер відділення плавання ДЮСК Андрій Жгута), Змагання носять особистий характер і проводяться окремо серед учнів 1, 2, 3 та 4 класів на дистанціях 25 та 50 метрів усіма спортивними способами плавання.

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