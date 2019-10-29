На обласному турнірі з вільної боротьби трускавчани показали себе з найкращої сторони

У суботу, 26 жовтня, у Дрогобичі відбувся обласний турнір з вільної боротьби «Відкрита першість СДЮШОР «Спартаківець» серед юнаків та дівчат 10-13 років. У змаганнях взяли участь 120 юних борців з Жовкви, Дрогобича, Підгірців, Комарного, Щирця, Магерова, Рави-Руської, Пісочної, Львова та Трускавця. Трускавець представляли вихованці відділення вільної боротьби ДЮСК «Спортовець» (тренер Семен Гардій), які вибороли призові місця:
– 1 місце – Загородський Артем (24 кг),
– 2 місце – Комуняк Олександр (32 кг),
– 3 місце – Дзюбайло Андріана (42 кг),
– 3 місце – Пілько Ілона (36 кг),
– 3 місце – Миколюк Оксана (25 кг).
Ігор Гургула, заступник директора Трускавецького ДЮСК «Спортовець»
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