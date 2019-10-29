На обласному турнірі з вільної боротьби трускавчани показали себе з найкращої сторони

29.10.2019 | Filed under: Новини

У суботу, 26 жовтня, у Дрогобичі відбувся обласний турнір з вільної боротьби «Відкрита першість СДЮШОР «Спартаківець» серед юнаків та дівчат 10-13 років. У змаганнях взяли участь 120 юних борців з Жовкви, Дрогобича, Підгірців, Комарного, Щирця, Магерова, Рави-Руської, Пісочної, Львова та Трускавця. Трускавець представляли вихованці відділення вільної боротьби ДЮСК «Спортовець» (тренер Семен Гардій), які вибороли призові місця:

– 1 місце – Загородський Артем (24 кг),

– 2 місце – Комуняк Олександр (32 кг),

– 3 місце – Дзюбайло Андріана (42 кг),

– 3 місце – Пілько Ілона (36 кг),

– 3 місце – Миколюк Оксана (25 кг).

Ігор Гургула, заступник директора Трускавецького ДЮСК «Спортовець»

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Спортивні анонси
    18.10.2019 | 10:31

    (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеАфіша. Міжнародний турнір з боксу (0)У четвер 22 грудня 2016 р. о 16:00 Благодійний фонд «Спортовець» запрошує на загальні збори (0)Футбольна школа проводить набір дітей (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)

  • Оголошення для студентів та абітурієнтів
    17.10.2019 | 15:48

    Запрошуємо студентів і абітурієнтів Трускавця взяти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз – гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ. Наразі відкрито 2 номінації: – 30 000 грн. –  https://gym-training.com/ru/scholarship-ua (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@gym-training.com) – 17 000 грн. –  https://kyiv.repair/soczialnaya-programma-scolarship-ot-scz-kiev-remont.html (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship – scholarship@kyiv.repair) […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви