На обласному турнірі з вільної боротьби трускавчани показали себе з найкращої сторони

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У суботу, 26 жовтня, у Дрогобичі відбувся обласний турнір з вільної боротьби «Відкрита першість СДЮШОР «Спартаківець» серед юнаків та дівчат 10-13 років. У змаганнях взяли участь 120 юних борців з Жовкви, Дрогобича, Підгірців, Комарного, Щирця, Магерова, Рави-Руської, Пісочної, Львова та Трускавця. Трускавець представляли вихованці відділення вільної боротьби ДЮСК «Спортовець» (тренер Семен Гардій), які вибороли призові місця:

– 1 місце – Загородський Артем (24 кг),

– 2 місце – Комуняк Олександр (32 кг),

– 3 місце – Дзюбайло Андріана (42 кг),

– 3 місце – Пілько Ілона (36 кг),

– 3 місце – Миколюк Оксана (25 кг).

Ігор Гургула, заступник директора Трускавецького ДЮСК «Спортовець»

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