Чергові перемоги трускавецьких «спортовців» у Львові

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22 січня у Львові відбувся ІV тур відкритої Шкільної Баскетбольної ліги Львова серед юнаків 14 – 15 років сезону 2019/2020 р.р. Команда вихованців відділення баскетболу Трускавецького ДЮСК «Спортовець» (тренер ДЮСК Олександр Мацькович) виборола перемогу у місцевої команди БК «Львів Ліцей 93» з рахунком 35:34.

З 23 по 25 січня у Львові проводився Чемпіонат області з боксу серед юнаків 13-14 років. У змаганнях взяли участь близько 80 спортсменів зі Львова, Стрия, Нового Роздолу, Самбору, Мостиськ, Червонограду, Золочева, Жидачева, Радехова, Миколаєва, Стебника та Трускавця. Трускавець представляли вихованці відділення боксу ДЮСК «Спортовець» (тренер ДЮСК Анатолій Гнатків) і троє з них стали призерами та увійшли в склад збірної Львівщини. Кот Богдан виборов 1місце (вагова категорія 40 кг.), Летнянчин Олег – 2 місце (44 кг.) та Садов`як Назар – 2 місце (48 кг.). Усі троє представлятимуть Львівську область на зональному чемпіонаті України у цій віковій групі.

24 січня 2020 року у Львові проводилась Відкрита першість СК «ІРБІС» з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 8-12 років. Організатори турніру запросили на свої змагання друзів з Польщі, Словаччини, Львова (СК “Бастіон”, ФСТ “Динамо”) та Трускавця ( ДЮСК «Спортовець»). Серед вихованців відділення вільної боротьби ДЮСК «Спортовець» найкращі результати у Комоняка Олександра., Хайнацького Ярослава та Сарахмана Владислава, які вибороли другі місця та срібні медалі (тренер ДЮСК Семен Гардій). Усі учасники отримали цінні подарунки та масу позитивних емоцій від свята боротьби.

Любомир Мацькович, директор ДЮСК «Спортовець»

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