Проголосувала замість свого чоловіка: на Дрогобиччині судитимуть члена ДВК та її односельчанку за махінації на місцевих виборах

16.11.2020 | Filed under: Новини

Дрогобицькою місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти щодо двох жительок Дрогобицького району: члена ДВК, яку обвинувачують у неправомірній видачі виборчого бюлетеня, а іншу жінку – в неправомірному його отриманні (ч.3 ст.158-1 КК та ч.1 ст.158-1 КК України відповідно).

Встановлено, що 25 жовтня цього року у с.Літня 31-річна член дільничної виборчої комісії під час проведення місцевих виборів незаконно надала своїй 44-річній односельчанці виборчі бюлетені для голосування на місцевих виборах, які були призначенні іншій особі. Таким чином, жінка змогла проголосувати і за себе, і за свого чоловіка, який на той момент перебував удома.

Факт порушення вимог виборчого законодавства зафіксували спостерігачі, які були присутні на виборчій дільниці.

Досудове розслідування, яке здійснювали слідчі СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області, завершене.

Довідково. Санкція ч.1 ст.158-1 КК (отримання виборчого бюлетеня особою, яка не має права його отримувати) передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Санкція ч.3 ст.158-1 КК (надання виборчого бюлетеня особі, яка не має права його отримувати) передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана  кримінальному покаранню, доки  її вину  не буде  доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури

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