Чи зіграє Михайло Зварич та Ко на Чемпіонаті світу?

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Ось і настала пора вирішальних матчів за вихід до фінальної частини Чемпіонату світу з футзалу. Українська Національна збірна, за яку виступає наш земляк Михайло Зварич, невдовзі проведе заключні надвідповідальні поєдинки в еліт-раунді відбору.

Відтак, уже сьогодні «жовто-сині» спробують повторити успіх проти збірної команди Бельгії. Нагадаємо, що в першому протистоянні наші хлопці декласували суперника на їхньому ж майданчику – 10:2. Проте, будьте певні, повторна зустріч на нейтральній арені в угорському місті Береттьоуйфалу носитиме зовсім інший характер. Згадаймо хоча би бойову нічию «червоних дияволів» уже в наступному турі проти сербів. Тим більше, що нашим візаві втрачати вже нічого.

Та все ж, вирішальним двобоєм за потрапляння на Мундіаль із першого місця буде очна дуель зі збірною Польщі, якій ми несподівано вперше за всю історію протистоянь поступилися, хоч і вели в рахунку 2:0. Але це при умові, що ми не втратимо очок із бельгійцями, а поляки все ж здолають сербів. Інша річ, коли наші західні сусіди зазнають знову фіаско з тими ж сербами, а ми стовідсотково «збагатимо» свій очковий багаж за рахунок бельгійців. У такому випадку ми «біло-червоним» можемо навіть «подарувати» очко за гостинність, але в жодному разі не більше! Ось тоді вже «форсуватимуть» події підопічні Блажея Корчинського. Проте на це сподіватися не варто, надто великою буде ціна похибки.

Сподіватися варто передусім на свої сили і перемагати. Адже тільки перемога в групі гарантуватиме нам поїздку до Марокко, де і проходитимуть змагання за Кубок світу. Тож чекаємо на реванш і закликаємо наших земляків у Польщі прийти й підтримати українську збірну 20 грудня о 19.30 за Києвом. Поєдинок відбудеться у Лодзі.

Орест Хандоняк

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