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Ось і відгримів на всю Україну VII міжнародний велозліт «Трускавецький пелотон», який пролягав 23-27 липня дорогами і стежками Дрогобицького, Самбірського, Турківського, Сколівського і Стрийського районів. Слово «пелотон» означає рух в одному напрямку головної групи учасників у вело-, мото- і автоспорті. У велоспорті рух в пелотоні дозволяє зберігати енергію для подальшої гонки, бо їзда близько до інших гонщиків значно зменшує опір повітря внаслідок зменшення тиску повітря у цій зоні.

Урочисте відкриття велозльоту відбулося 23 липня о 17 годині на головній сцені Трускавця – Майдані Незалежності. Сюди з`їхались 15 словацьких, 20 польських і 45 українських велосипедистів. Україну представляли велосипедисти з Дрогобича, Луцька, Чернівців, Тернополя, Харкова, Києва, Львова, Калуша і сіл та міст Львівської області.

Місто Трускавець представляв велосипедний гурток «Темп» Будинку учнівської творчості під керівництвом Олега Осійчука. Вони організували чудовий флеш-моб для глядачів під час урочистого відкриття «Трускавецького пелотону». Тому відкриття виявилося видовищним та змістовним.

Учасників велозльоту привітали керівники делегацій Словаччини Мартін Чайка, Польщі Міхал Рачинський та заступник міського голови Трускавця Олександр Ткаченко. Українськими піснями розважала гостей Юліана Вайда.

Лише на один день запізнилася делегація з Латвії в кількості 64 чол. Був серед них і Вестурс Сілінекс, нагороджений минулого року Президентом України за волонтерську допомогу бійцям на Сході нашої держави.

Автору цих рядків довелося провести велосипедну екскурсію вулицями міста для латишів, котрі мали велосипеди з акумуляторним приводом і, отже, жодних проблем на гірських дорогах. Вони обрали для себе лише гірські маршрути і мешкали в карпатських селах, щоб відчути колорит і автентику Бойківщини.

Доводилось вирішувати технічні проблеми з велосипедами словаків. На сьогодні у Трускавці є лише одна майстерня двоколісних. Але заміни трубок шосейних велосипедів наразі немає.

Перевага велосипедного туризму полягає в тому, що не треба їхати на час, а можна зупинитись, відвідати і помилуватись музеями і краєвидами, поспілкуватись з населенням, пізнати їх гостинність.

Перший маршрут пролягав аж до Стрийського району. Гості відвідали давню печеру в Розгірчому, попили мінеральних вод в Моршині, форсували річку Стрий на пішохідному мосту. Протяжність маршруту 110 км. Провідником цього маршруту був Олег Осійчук зі своїми вихованцями.

Старт другого дня був у Трускавці біля готелю «Марко». Тут зібралося більше 60 учасників, які під орудою Олександра Кошелєва вирушили в подорож гірськими дорогами і стежками. Спочатку довелося долати крутий підйом на Східницький перевал, а потім крутити педалі до Східниці, Рибника та Ісаїв. Тут оглянули дерев`яну церкву св. Михайла (1663 р.) в Турківському районі, і рушили до Жданівки. Інша група милувалася краєвидами в Ластівці і Свиднику, відвідали турбазу «ТАОР». Всім припала до смаку грибна юшка. Дехто стверджував, що такої смачної юшки не їв протягом свого свідомого життя. Але скоріш за все це був шалений апетит, нагуляний від їзди на велосипеді.

Багато зусиль доклали туристи під час підйому з Опаки до Східницького перевалу, хоча оргкомітет радив на початку їхати саме згори. Цим маршрутом були особливо задоволені поляки та словаки. Хоча вони і мають свої Татри, але таку недоторкану природу їм довелось побачити вперше. Протяжність маршруту 112 км.

Третій день засмучував лише прогнозом погоди другої половини. Наш шлях пролягав через східницькі джерела, фортецю «Тустань» з поверненням через Нижню Стинаву, Орів, Зимівки. Тут велотуристи насолоджувались панорамою Трускавця і співом птахів у небі. Цього дня було подолано 92 км.

Заключним акордом цього дня став інтеграційний табір в ресторані «Марко», де гості скуштували смачні українські страви: куліш, вареники, деруни і грибну юшку. Фізичну втому зняли під час танців під українські, польські і словацькі пісні у виконанні туристів. Відбулася душевна розмова з гарними тостами про мир і дружбу між народами.

З відновленими силами розпочали четвертий день велозльоту. Туристів вразили церква св. Юра і найстарший сільзавод Європи в Дрогобичі. Дрогобицький туристично-інформаційний центр організував екскурсію на ці цікаві об’єкти. Гостям сіль, виготовлена дідівським способом, здалася солодкою, настільки цікавою була розповідь гіда.

Другою родзинкою маршруту стали Кульчиці – батьківщина гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Окрім пам’ятника і етнографічного музею велотуристів вразив смак тутешньої кави.

Повернення додому відбулось через с. Нагуєвичі – родинне обійстя Івана Франка. Окрім кузні і Стежки Франка гостям припали до душі хатинки під солом`яною стріхою.

А в таборі «Світанок» в урочищі Помірки біля Трускавця на туристів чекала ватра і гриль-ковбаски, приготовлені на вогні Тарасом Пахолюком. Йшло жваве обговорення вражень від маршрутів.

Отримали ми і деякі побажання. Серед них найголовніше – це ремонт доріг. А в цілому наш край гостям дуже сподобався, і вони підтвердили, що приїдуть ще. Дякували нам за чудові житлові умови в готелях «Марко» і «Мальви», смачні страви від п. Марії, дякували авторові цих рядків за вечірній спацер по Трускавцю. Багато гостей встигли відвідати дельфінарій і отримати масу позитивних емоцій від споглядання вистави за участю дельфінів і морських котиків.

Прощання відбувалося зі сльозами на очах і посмішками на обличчях. Ми для себе з`ясували, що до 2022 року, коли Трускавець на тиждень стане європейською столицею велосипедного туризму, слід готуватись вже сьогодні. Маємо відремонтувати дороги, промаркувати велосипедні доріжки, розвинути інфраструктуру відпочинку в населених пунктах пролягаючих маршрутів, зустріти і провести XVIII Європейський тиждень велосипедного туризму так, щоб він запам’ятався всім вело туристам з якнайкращої сторони. Адже очікуємо більше тисячі гостей зі всієї Європи.

Від імені голови оргкомітету хотів би подякувати всім, хто був причетний до цієї знаменної події у Трускавці: Олегові Осійчуку (м. Трускавець) з його вихованцями, Олександрові Кошелєву з Дрогобича, Миронові Теслюку зі Львова, відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради і його очільникові Романові Ковалю, голові Львівської обласної федерації спортивного туризму Тарасові Пахолюку, ректору Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Надії Скотній, власникам готелів «Марко» і «Мальви», а також маленькій Юліані Вайді за в’язанку українських народних пісень.

До побачення, Трускавець-2019! З нетерпінням чекаємо на тебе, Трускавець-2022! Ці останні слова підтвердив на XV Європейському зльоті велосипедистів у м. Бельмонто (Португалія) президент UECT Патрик Годар з Франції.

Микола Іваник, голова оргкомітету VII міжнародного велозльоту «Трускавецький пелотон»,

фото Ірини Бердаль-Шевчик, Олега Осійчука, Василя Баб`яка, Тараса Пахолюка, Олександра Кошелєва

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