Сталося! Тарас Михавко дебютував в основі київського «Динамо»

29.01.2024 | Filed under: Некатегоризовано

У Туреччині розпочалися навчально-тренувальні збори зимового міжсезоння «біло-синіх». У першому контрольному матчі столичні «динамівці», за яких дебютував наш земляк, вихованець доброгостівського та моршинського футболу Тарас Михавко, помірялися силами з чемпіоном Косово останніх двох сезонів, учасником групового етапу єврокубків командою «Балкані».

На цю подію чекали і батьки, і брати, всі родичі, друзі та колеги Тараса. Погодьтеся, подія далеко не пересічна у футбольному житті Дрогобиччини.

Варто зазначити, що наш краянин, як для дебютанта, має у Києві доволі пристойну пресу, передусім в юнацькій команді «біло-синіх». Зокрема, фахівці відзначають його гру в плані першої передачі, початку атаки, що в сучасному футболі є вкрай важливим. І ось дочекалися дебюту в основі! Тарас допомагає «цементувати» захисні редути «Динамо» разом з такими відомими виконавцями, як Олександр Караваєв, Денис Попов, Володимир, Бражко.

До речі, в цьому матчі наші футболісти поступилися косоварам з рахунком 0:2. Та на підопічних Олександра Шовковського чекає низка інших цікавих протистоянь: з польською «Легією», чеським «Баніком», узбекистанським «Пахтакором», болгарським «Левські», латвійськими «Лієпаєю» та «РФШ», македонською «Шкендією», тбіліським «Динамо», молдовськими «Петрокубом» та «Шерифом».

Тож бажаємо «динамівцям» якомога швидше набрати оптимальної форми, а юним футболістам, серед яких і Тарас Михавко, ще й неоціненого досвіду.

Орест Хандоняк

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