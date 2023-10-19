Тарас Михавко дебютував у юнацькій збірній України

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Безперечно, топ-новиною на наших теренах зі стартом футбольного сезону УПЛ став перехід вихованця доброгостівського, а згодом моршинського футболу, екс-гравця ФК «Львів» U-19 Тараса Михавка до київського «Динамо». Наш краянин приємно дивує своїх шанувальників і далі, дебютувавши за юнацьку збірну України.

Нещодавно в мирному для нас корейському Сеулі завершився міжнародний турнір Seul Cup U-19, у якому «синьо-жовті» посіли почесне друге місце. Переможцями змагань стали господарі турніру – збірна команда Південної Кореї, яким підопічні легендарного Олега Кузнєцова поступилися з рахунком 2:4. Проте в наступних матчах проти В’єтнаму та Марокко наші перемогли.

Цікавим і напруженим виявився звітний поєдинок із марокканцями. Наші суперники виступали на турнірі на рік старшими двадцятирічними вихованцями. Програючи по ходу матчу 0:2, українці проявили характер і перемогли.

Відрадно, що до оформлення камбеку долучився забитим м’ячем і Тарас Михавко, відновивши на 45+2 хвилині статус-кво. Тож дебют для нашого земляка став напрочуд вдалим. Цей турнір був підготовкою до відбору на «Євро U-19» 2024 року, яке стартує для наших хлопців 15 листопада номінально домашнім матчем проти збірної Мальти.

Тепер із нетерпінням очікуємо на появу Тараса Михавка в основі «динамівців».

Слід зазначити, що Тарас зараз тренується під пильним наглядом тренерів основної команди, і навіть вже потрапляв до заявки «біло-синіх».

Р.S. А тим часом англійський «Сандерленд», до якого «сватали» Михавка, наразі змагається в Чемпіоншипі. «Чорні коти», за яких зараз виступає екс-динамівець, уродженець Яворівщини Назарій Русин, на жаль, в останньому турі поступилися принциповому супернику «Мідлсбро» з розгромним рахунком 0:4.

Нагадаємо, що Тарасом Михавком на Туманному Альбіоні зацікавилися ще під час його перебування в ФК «Львів». Подейкують, що британці вже були навіть придбали квиток для юного футболіста. Та як київським селекціонерам вдалося переконати Тараса віддати перевагу Києву, залишається загадкою.

Тож бажаємо нашому краянину в майбутньому таки пограти на полях родоначальників футболу у єврокубкових турнірах, але у футболці уславленого київського «Динамо».

Орест Хандоняк, фото пресслужби УАФ

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